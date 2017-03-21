Группа Шора в «русской прачечной» получила 22 млн. долларов

Шесть компаний, аффилированных семье Шора, получили деньги от «русской прачечной».

Банковские данные, проанализированные RISE Moldova, показывают, что на счета ShorHolding поступили 22 миллиона долларов несколькими платежами.

Переводы были сделаны фирмами-фантомами из Великобритании и Новой Зеландии. До сих пор молдавские власти не говорили об этих сделках.

30-летний Илан Шор стал политической «звездой», когда стало известно о его причастности к «ограблению века». До тех пор он занимался в основном гостиничным бизнесом, магазинами беспошлинной торговли и недвижимостью профсоюзов. Из деловых интересов Шор подкупил бывшего премьер-министра Влада Филата, приговоренного к 9 годам лишения свободы.

Илан женат на русской певице Жасмин (ее настоящее имя – Сара Шор). Два года назад указом российского президента Владимира Путина Жасмин было присуждено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Продюсер Жасмин, россиянка Лилия Плескачевская была держателем 4,7% акций Unibank в Молдове, одного из трех банков, которые находятся в процессе ликвидации после кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

В той же области развивала свой бизнес и дочь Лилии Плескачевской, Яна Гайдайчук. В возрасте 32 лет она была администратором фирмы Integrated Information Systems Ltd, которая владела пакетом в 33,7% акций в Bаncа de Economii Молдовы

В общей сложности журналисты Rise обнаружили шесть компаний, которые получили деньги вследствие «Ландромата».