Группа Шора в «русской прачечной» получила 22 млн. долларов

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Шесть компаний, аффилированных семье Шора, получили деньги от «русской прачечной».
Банковские данные, проанализированные RISE Moldova, показывают, что на счета ShorHolding поступили 22 миллиона долларов несколькими платежами.
Переводы были сделаны фирмами-фантомами из Великобритании и Новой Зеландии. До сих пор молдавские власти не говорили об этих сделках.
30-летний Илан Шор стал политической «звездой», когда стало известно о его причастности к «ограблению века». До тех пор он занимался в основном гостиничным бизнесом, магазинами беспошлинной торговли и недвижимостью профсоюзов. Из деловых интересов Шор подкупил бывшего премьер-министра Влада Филата, приговоренного к 9 годам лишения свободы.
Илан женат на русской певице Жасмин (ее настоящее имя – Сара Шор). Два года назад указом российского президента Владимира Путина Жасмин было присуждено звание заслуженной артистки Российской Федерации.
Продюсер Жасмин, россиянка Лилия Плескачевская была держателем 4,7% акций Unibank в Молдове, одного из трех банков, которые находятся в процессе ликвидации после кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.
В той же области развивала свой бизнес и дочь Лилии Плескачевской, Яна Гайдайчук. В возрасте 32 лет она была администратором фирмы Integrated Information Systems Ltd, которая владела пакетом в 33,7% акций в Bаncа de Economii Молдовы
В общей сложности журналисты Rise обнаружили шесть компаний, которые получили деньги вследствие «Ландромата».
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