Игорь Додон: Лишение парламентского иммунитета - это инструмент политического шантажа

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявляет, что инициатива Демократической партии о лишении депутатов иммунитета имеет целью получить дополнительный инструмент давления и политического шантажа, передает IPN. На своей странице в Facebook глава государства пишет, что „эта цель видна невооруженным глазом, все шито белыми нитками”. „Лишение парламентского иммунитета позволит ДПМ быть более „убедительной” в переговорах с собственными партнерами по коалиции”, - сказал Игорь Додон.

Президент считает, что власть попытается запугать депутатов от оппозиции с помощью сфабрикованных дел, либо закрыть рот, либо вынудить стать „нейтральными”. „Теперь, когда имеют в политическом подчинении прокуратуру, СИБ и полицию, власти могут инсценировать все что угодно и придумать за ночь любое дело, чтобы предательски расправиться с парламентской оппозицией. Они хотят оказывать косвенно и давление на институт президента. Целясь в депутатов-социалистов, через сфабрикованные дела, они хотят заставить меня стать более примирительным по отношению к их антисоциальным и ошибочным геополитическим проектам”, отмечает Игорь Додон.

По его мнению, такой механизм может быть рассмотрен только после следующих парламентских выборов, когда „государственные учреждения будут иметь авторитет, и не будут захвачены по политическим принципам, не будут инструментами запугивания.