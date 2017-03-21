НАРЭ повышает тарифы - новый спектакль в театре марионеток

Сергей ТКАЧ

С тех пор, как было утверждено правительство Павла Филипа, все действия властей напоминают спектакли театра марионеток. Мы знаем, что самое главное происходит за кулисами: кукловод дергает за ниточки, а его марионетки послушно исполняют отведенные им роли. Конечно, тогда, в январе 2016 года, постановочный элемент был особенно заметен – дело дошло до переодеваний и маскарада. Потом КС принял решение об изменении Конституции, а Мариан Лупу участвовал в президентской гонке от ДПМ, - и во всем сохранялся театральный, почти скоморошеский стиль. И вот в том, как происходило последнее повышение тарифов на электроэнергию, мы опять обнаруживаем его.

Аппетиты «Gas Natural Fenosa»

Было ли изначально ясно, что тарифы повысят? Разумеется! Правительство подписало меморандум с МВФ, взяло обязательство покрыть некие «исторические отклонения», которые якобы возникли у поставщиков в предыдущий период. А еще ранее с концерном «Gas Natural Fenosa» правительство подписало соглашение о возврате около полутора миллиардов лей за счет повышения тарифов.

Может быть, испанские бизнесмены терпели в Молдове убытки? Отнюдь.

Как явствует из финансовых отчетов, в самый сложный период, 2014-2015 годов, когда происходили колебания курса, деятельность распределительных сетей не была убыточной, а, наоборот, весьма успешной по местным меркам.

В 2014 году прибыль «Gas Natural Fenosa» в Молдове до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам составила 37 миллионов евро, увеличившись на 5,7 процента в сравнении с 2013 годом. Операционная прибыль сложилась в сумме 31 миллиона евро, превысив на 6,9 процента показатели 2013 года.

В 2015 году операционная прибыль компании составила 32 миллиона евро, превысив на 3,2 процента показатели 2014 года.

Еще лучше шли дела в 2016-м: операционная прибыль - 37 миллионов евро, превышены на 15,6 процента показатели 2015 года. Прибыль компании в 2016 году стала рекордной.

И, тем не менее, на заседании НАРЭ возникли «жаркие споры» между представителями национального регулятора и компании «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie». Испанцы настаивали на серьезном повышении тарифа - на 17 процентов - и требовали «справедливой» цены - 2,26 лея.

Президент «Gas Natural Fenosa» был возмущен и утверждал, что решение регулятора не учитывает «представленных компанией расчетов и финансовых отклонений при утверждении прежних тарифов». То есть население должно вернуть его компании недополученную прибыль. Или сверхприбыль.

Циничный спектакль

Разве это не спектакль? На протяжении последних лет, спекулируя на изменениях курса лея, вызванного аферой властей в банковском секторе – кражей миллиарда долларов, «Gas Natural Fenosa» добивается для себя все более и более выгодных условий, в то время как прибыль кампании год от года становится все выше и выше.

Но позиция владельцев распределительных сетей, купленных испанцами в конце 90-х по заниженной цене и - вероятнее всего - за взятки, является еще и кощунственной. Ведь всегда в продажах на рынке следует учитывать покупательскую способность населения. При нынешних ценах молдаване могут на свою среднюю зарплату купить электроэнергии меньше всех в Европе - 1 916 кВ/ч.

Между тем на Украине, где идет война, возникли перебои с поставкой угля из Донбасса, где цена на электроэнергию постоянно повышается, население может купить в четыре раза больше кВ/ч!

В Приднестровье, которое снабжается, как и Молдова в 2016-м, в основном Молдавской ГРЭС, цена на электричество для потребителей составляет примерно 1 лей.

Вот почему действия молдавских операторов распределительных сетей являются циничным спектаклем.

Заседания НАРЭ – это постановка с ничего не значащим текстом

Такое их поведение – это роль, хорошо согласованная с закулисным штабом, который руководит деятельностью властей, и так называемого «независимого» регулятора - НАРЭ.

На последнем заседании, когда цены на электроэнергию для потребителей вновь были повышены на 3,6 процента, сотрудник НАРЭ Александр Урсу озвучил позицию регулятора. Он сказал, что «при актуализации тарифов были приняты во внимание все факторы, в том числе, снижение закупочной цены на электроэнергию, более низкий обменный курс, чем тот, который учитывался при предыдущей корректировке тарифов».

Любопытно, что во время «предыдущей корректировки тарифов» - год назад - обменный курс колебался в тех же пределах, что и сегодня, примерно 19,8-20,1 лея за доллар. То есть, существенных изменений не произошло.

Более того, весьма показательным является повышение тарифов в 2015 году. Как мы помним, тогда, по настоянию «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» (получавшей все возрастающую прибыль) тариф для потребителей был поднят до 2,16 лея за 1 кВт/ч. Да, в тот момент закупочная цена была несколько выше из-за того, что поставляла электроэнергию фирма-посредник «Энергокапитал». Но и за доллар давали меньше, курс колебался от 18 до 19 лей за один «зеленый».

Эта информация подтверждает, что заседания НАРЭ – это постановка, где официальные лица произносят ничего не значащие слова. И чтобы у вас не осталось ни капельки сомнения в том, что это именно так, вот вам самый важный, убийственный аргумент в пользу подобной трактовки происходящего.

Можно ли утвердить тариф, не зная цены поставок?

Специалист НАРЭ Александр Урсу заявил, что «при актуализации тарифов» учитывалось «снижение закупочной цены на электроэнергию». Как известно, тарифы были установлены на период с 1 апреля 2017 года. Но дело в том, что тендер на закупку электроэнергии до сих не завершился. Буквально перед заседанием НАРЭ, минэкономики продлило конкурс до 27 марта. То есть какой будет цена поставок - никто не знает.

Но и это еще не все.

Как сообщили на встрече в минэкономики руководители операторов молдавского энергорынка – «Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie», «Red Union Fenosa», «Furnizare Energie Electrică Nord», «Moldelectrica», «Red Nord» и «Red Nord Vest», ни одна из компаний, подавших заявку на участие в конкурсе, не представила полный пакет документов, включающийцену и гарантию поставок.

Что самое главное в предложении? Цена и доказательства, подтверждающие, что соискатель способен бесперебойно снабжать регион энергией. Но именно это отсутствовало в оферте участников конкурса. Другими словами, никакого тендера не было. Был спектакль, имитация.

Кто курирует эту важную для экономики и каждого гражданина сферу? Правая рука лидера ДПМ – Октавиан Калмык.

Итак, если цена поставок на период с 1 апреля 2017 года неизвестна и даже не озвучена предполагаемыми поставщиками, то на основе чего был установлен новый тариф? Чем руководствовались сотрудники НАРЭ, заявляя, что учитывалось «снижение закупочной цены на электроэнергию»? Указаниями, поступающими из ДПМ?

Именно там «колдуют» над ценами, закулисно ведут переговоры с операторами распределительных сетей и уже на официальном уровне, но негласно, обсуждают возможные цены и «навар» каждой из сторон. И в особенности проговаривают «интерес» клана. Другого объяснения просто нет. Потому что нельзя обоснованно утверждать тариф, не имея предложения по цене электроэнергии.

В тендеры участвуют странные поставщики

Не менее интересно и то, кто участвует в так называемом тендере ДПМ.

В начале февраля было объявлено, что заявки на участие поступили от трех компаний - Молдавской ГРЭС, ГП «Energocom» и украинской ДТЭК «Павлоградуголь». В конкурсе северной сети «FEE Nord» также намерен участвовать офшорный посредник - приднестровский «Энергокапитал».

Украинская компания ДТЭК «Павлоградуголь» занимается исключительно добычей угля и поставляет его производителям элекроэнергии, входящим в холдинг Рената Ахметова «System Capital Management». «Павлоградуголь» - не экспортер электроэнергии, это не его профиль. Что означает участие компании в тендере, можно лишь предполагать.

Почему участвует в молдавском тендере приднестровский «Энергокапитал»?

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что организаторы конкурса приняли заявку у приднестровской фирмы «Энергокапитал».

После многочисленных разоблачений в прессе, массированной критики в парламенте непризнанной ПМР, но главное - из-за того факта, что «Энергокапитал» в составе директора и бухгалтера не может производить электроэнергию, минэкономики Молдовы обязано было отклонить сотрудничество с офшорной фирмой и обратиться к НАРЭ, чтобы регулятор отозвал лицензию у фантомной организации.

Но этого не произошло, и «Энергокапитал» вновь может оказаться поставщиком северных распределительных сетей. Напомним, что в приднестровском парламенте привели данные: фирма-прокладка имела рентабельность в 500 процентов и в 2015-м вывела в офшоры почти 20 миллионов долларов.

В Приднестровье говорят, что за «Энергокапиталом» стоят бывший лидер ПМР Евгений Шевчук, а также молдавский олигарх Влад Плахотнюк. После того, как Шевчук проиграл выборы, и его влияние в регионе обнулилось, очевидно, что главный выгодополучатель схемы - лидер ДПМ.

Что обсуждал Василий Ботнарь в Москве?

Но формула, когда фирма-прокладка может вернуться к поставкам электроэнергии, реализуема только с согласия АО «Moldovagaz» и российского «Газпрома».

Напомним, что заседание в НАРЭ, когда было принято решение о повышении тарифов, состоялось 17 марта. А 14 марта в Москве президент ПАО «Газпром» Алексей Миллер принял нового главу АО «Moldovagaz» Василия Ботнаря. Ботнарь, по информации молдавских СМИ, - человек из близкого круга Плахотнюка.

В официальном релизе «Газпрома» говорится, что Миллер и Ботнарь обсуждали вопросы, связанные с поставками российского газа потребителям республики и его транзитом по территории Молдовы. Были ли там приняты какие-то решения в связи с «Энергокапиталом» мы не знаем. Но если вдруг в конце месяца станет известно, что скандальный приднестровский посредник окажется вновь поставщиком электроэнергии для северных распределительных сетей, то это будет подтверждением того, что Василе Ботнарь сумел договориться о чем-то в Москве.

Кроме того, молдавское экспертное сообщество неоднократно поднимало вопрос о прозрачности и выделении в отдельную статью вопроса поставок газа Молдавской ГРЭС, так как, получается, что жители правого берега платят за газ дважды. Один раз - за электроэнергию, а второй - когда объемы газа, поставляемые ГРЭС, включаются в долг Молдовы перед «Газпромом». Словом, ситуация требует прояснения.

Поскольку Молдавская ГРЭС также является поставщиком электроэнергии на правый берег, то не исключено, что Миллер и Ботнарь затрагивали в своем разговоре тему себестоимости электроэнергии на Молдавской ГРЭС и возможную ее цену для Молдовы.

Вероятно, стороны пришли к согласию в каких-то вопросах. И именно поэтому НАРЭ получило установку утвердить новый тариф, так как в штабе ДПМ уже были известны новые цены поставщиков и главного из них – Молдавской ГРЭС.

За любой спектакль надо платить

Последняя деталь, подтверждающая тезис о том, что заседания НАРЭ и тендеры подконтрольных ДПМ и минэкономике распределительных сетей – не более чем спектакли марионеток.

Давайте вспомним, что глава правительства Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду, представляющие ДПМ, недавно выступили с нотой протеста в адрес Москвы и рекомендовали молдавским чиновникам и политикам воздержаться от поездок в Россию.

Чуть позже Канду даже сообщил, что, возможно, молдавская официальная делегация не поедет на саммит Межпарламентской ассамблеи государств–участников СНГ, так как российская сторона не приняла мер к решению проблем, поднятых в официальной ноте Кишинева.

И в самый разгар дипломатического кризиса Василий Ботнарь демонстративно ослушался рекомендаций коллег по партийному бизнесу и отправился в Москву, чтобы обсудить важные для олигарха проблемы. Спектакль он и есть спектакль.

И достаточно скоро мы с вами узнаем результаты теневых договоренностей: минэкономики объявит итоги тендеров на поставку электроэнергии в Молдову. И можно не сомневаться, что Демпартия будет верна своему излюбленному лозунгу – окажется еще на шаг ближе к гражданам. А если быть точным, к их карманам и кошелькам.