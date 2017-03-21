НАРЭ повышает тарифы - новый спектакль в театре марионеток

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Экономика
Сергей ТКАЧ
С тех пор, как было утверждено правительство Павла Филипа, все действия властей напоминают спектакли театра марионеток. Мы знаем, что самое главное происходит за кулисами: кукловод дергает за ниточки, а его марионетки послушно исполняют отведенные им роли. Конечно, тогда, в январе 2016 года, постановочный элемент был особенно заметен – дело дошло до переодеваний и маскарада. Потом КС принял решение об изменении Конституции, а Мариан Лупу участвовал в президентской гонке от ДПМ, - и во всем сохранялся театральный, почти скоморошеский стиль. И вот в том, как происходило последнее повышение тарифов на электроэнергию, мы опять обнаруживаем его.
Аппетиты «Gas Natural Fenosa»
Было ли изначально ясно, что тарифы повысят? Разумеется! Правительство подписало меморандум с МВФ, взяло обязательство покрыть некие «исторические отклонения», которые якобы возникли у поставщиков в предыдущий период. А еще ранее с концерном «Gas Natural Fenosa» правительство подписало соглашение о возврате около полутора миллиардов лей за счет повышения тарифов.
Может быть, испанские бизнесмены терпели в Молдове убытки? Отнюдь.
В 2014 году прибыль «Gas Natural Fenosa» в Молдове до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам составила 37 миллионов евро, увеличившись на 5,7 процента в сравнении с 2013 годом. Операционная прибыль сложилась в сумме 31 миллиона евро, превысив на 6,9 процента показатели 2013 года.
Президент «Gas Natural Fenosa» был возмущен и утверждал, что решение регулятора не учитывает «представленных компанией расчетов и финансовых отклонений при утверждении прежних тарифов». То есть население должно вернуть его компании недополученную прибыль. Или сверхприбыль.
Циничный спектакль
Разве это не спектакль? На протяжении последних лет, спекулируя на изменениях курса лея, вызванного аферой властей в банковском секторе – кражей миллиарда долларов, «Gas Natural Fenosa» добивается для себя все более и более выгодных условий, в то время как прибыль кампании год от года становится все выше и выше.
Между тем на Украине, где идет война, возникли перебои с поставкой угля из Донбасса, где цена на электроэнергию постоянно повышается, население может купить в четыре раза больше кВ/ч!
Заседания НАРЭ – это постановка с ничего не значащим текстом
Такое их поведение – это роль, хорошо согласованная с закулисным штабом, который руководит деятельностью властей, и так называемого «независимого» регулятора - НАРЭ.
На последнем заседании, когда цены на электроэнергию для потребителей вновь были повышены на 3,6 процента, сотрудник НАРЭ Александр Урсу озвучил позицию регулятора. Он сказал, что «при актуализации тарифов были приняты во внимание все факторы, в том числе, снижение закупочной цены на электроэнергию, более низкий обменный курс, чем тот, который учитывался при предыдущей корректировке тарифов».
Более того, весьма показательным является повышение тарифов в 2015 году. Как мы помним, тогда, по настоянию «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» (получавшей все возрастающую прибыль) тариф для потребителей был поднят до 2,16 лея за 1 кВт/ч. Да, в тот момент закупочная цена была несколько выше из-за того, что поставляла электроэнергию фирма-посредник «Энергокапитал». Но и за доллар давали меньше, курс колебался от 18 до 19 лей за один «зеленый».
Эта информация подтверждает, что заседания НАРЭ – это постановка, где официальные лица произносят ничего не значащие слова. И чтобы у вас не осталось ни капельки сомнения в том, что это именно так, вот вам самый важный, убийственный аргумент в пользу подобной трактовки происходящего.
Можно ли утвердить тариф, не зная цены поставок?
Специалист НАРЭ Александр Урсу заявил, что «при актуализации тарифов» учитывалось «снижение закупочной цены на электроэнергию». Как известно, тарифы были установлены на период с 1 апреля 2017 года. Но дело в том, что тендер на закупку электроэнергии до сих не завершился. Буквально перед заседанием НАРЭ, минэкономики продлило конкурс до 27 марта. То есть какой будет цена поставок - никто не знает.
Но и это еще не все.
Как сообщили на встрече в минэкономики руководители операторов молдавского энергорынка – «Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie», «Red Union Fenosa», «Furnizare Energie Electrică Nord», «Moldelectrica», «Red Nord» и «Red Nord Vest», ни одна из компаний, подавших заявку на участие в конкурсе, не представила полный пакет документов, включающийцену и гарантию поставок.
Кто курирует эту важную для экономики и каждого гражданина сферу? Правая рука лидера ДПМ – Октавиан Калмык.
Итак, если цена поставок на период с 1 апреля 2017 года неизвестна и даже не озвучена предполагаемыми поставщиками, то на основе чего был установлен новый тариф? Чем руководствовались сотрудники НАРЭ, заявляя, что учитывалось «снижение закупочной цены на электроэнергию»? Указаниями, поступающими из ДПМ?
Именно там «колдуют» над ценами, закулисно ведут переговоры с операторами распределительных сетей и уже на официальном уровне, но негласно, обсуждают возможные цены и «навар» каждой из сторон. И в особенности проговаривают «интерес» клана. Другого объяснения просто нет. Потому что нельзя обоснованно утверждать тариф, не имея предложения по цене электроэнергии.
Почему участвует в молдавском тендере приднестровский «Энергокапитал»?
Еще больше вопросов вызывает тот факт, что организаторы конкурса приняли заявку у приднестровской фирмы «Энергокапитал».
Но этого не произошло, и «Энергокапитал» вновь может оказаться поставщиком северных распределительных сетей. Напомним, что в приднестровском парламенте привели данные: фирма-прокладка имела рентабельность в 500 процентов и в 2015-м вывела в офшоры почти 20 миллионов долларов.
В официальном релизе «Газпрома» говорится, что Миллер и Ботнарь обсуждали вопросы, связанные с поставками российского газа потребителям республики и его транзитом по территории Молдовы. Были ли там приняты какие-то решения в связи с «Энергокапиталом» мы не знаем. Но если вдруг в конце месяца станет известно, что скандальный приднестровский посредник окажется вновь поставщиком электроэнергии для северных распределительных сетей, то это будет подтверждением того, что Василе Ботнарь сумел договориться о чем-то в Москве.
Вероятно, стороны пришли к согласию в каких-то вопросах. И именно поэтому НАРЭ получило установку утвердить новый тариф, так как в штабе ДПМ уже были известны новые цены поставщиков и главного из них – Молдавской ГРЭС.
За любой спектакль надо платить
Чуть позже Канду даже сообщил, что, возможно, молдавская официальная делегация не поедет на саммит Межпарламентской ассамблеи государств–участников СНГ, так как российская сторона не приняла мер к решению проблем, поднятых в официальной ноте Кишинева.
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