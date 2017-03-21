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Общество
Увеличены пособия при рождении ребенка
21.03.2017

С 1 января 2017 года размер единовременного пособия  при рождении первого и следующего ребенка составит 5 300 леев, а не  3100/3400, как было до сих пор, отмечает NOI.md.

Родители, чьи дети родились после 1 января 2017 года, и единовременное пособие  при рождении ребенка было установлено в сумме 3100/3400, пересчет пособия будет производиться  автоматически.

Для незастрахованных лиц пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до достижения ребенком 2-летнего возраста, а для детей, родившихся до 31 декабря 2016 года – до полутора лет.
Начиная с 1 января 2017 года, в случае рождения близнецов пособие по уходу будет выплачиваться в течение трех лет и составит 270 леев на каждого ребенка.


 
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