Попытка №2: каковы шансы провести референдум в Кишиневе?

Владислав Бордеяну

По мнению доброй половины советников Кишиневского муниципального совета, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ - ставленник Либеральной партии и племянник главного либерала страны Михая Гимпу - потерял доверие и всякое моральное право оставаться на своем посту.

Советники-социалисты объявили на пресс-конференции, что намерены организовать референдум о его отставке. Они подготовили запрос в суд по созданию инициативной группы, которая займется проведением референдума и уверены, что уже в этом году состоятся выборы. Эксперты полагают, что это - очередной политический ход и не верят в то, что Киртоакэ удастся сместить с должности. Градоначальник же отрицает любые обвинения в свой адрес и намерен досидеть в кресле генпримара до конца своего мандата.

Попытка N2

В этот раз социалисты обновили заявку о референдуме, включив в неё отчет Счетной палаты и отчет о внутреннем аудите, проведенном муниципалитетом в 2014 г. Согласно выводам аудиторов, ненадлежащее экономическое управление, не стандартизованный и неэффективный корпоративный менеджмент нанесли ущерб публичным интересам города. Кроме того, эксперты СП в очередной раз повторили некоторые выводы и рекомендации, содержащиеся в материалах предыдущих внешних публичных отчетов. Муниципальный совет Кишинева, генеральный примар муниципия и управляющие муниципальных предприятий не выполнили рекомендации Счетной палаты из Отчетов аудитов по управлению публичным имуществом и исполнению бюджетов административно-территориальной единицы за 2009-2012 гг.

Фракция ПСРМ в мунсовете заявила, что если ей откажут в проведении референдума, то она готова обратиться в ЕСПЧ, т.к. грубо нарушается право народа провести плебисцит.

Напомним, что летом 2016 г. была создана инициативная группа по организации референдума об отставке Киртоакэ, которая ратовала за проведение его одновременно с президентскими выборами - 30 октября, что снизило бы расходы на отдельное проведение референдума по поводу столичного мэра. Однако решение суда первой инстанции о регистрации инициативной группы было аннулировано, и Высшая судебная палата поставила окончательную точку в этом деле в конце прошлого года.

Согласно закону, организовать референдум об отставке мэра может либо мунсовет, где нужна поддержка 2/3 советников, или инициативная группа, которая соберет не менее 10% подписей от общего числа избирателей, принявших участие в последних местных выборах. То есть необходимо 62780 подписей, исходя из того, что 627,8 тыс. человек тогда участвовали в выборах. Стоит отметить, что вопросы о возможной отставке мэра не могут быть подняты в течение года после его избрания и в течение полугода до следующих выборов.

Дорин Киртоакэ руководит столицей вот уже девять лет, и срок его полномочий истекает в 2019 г. Первый раз его избрали в 2007 г., тогда он набрал во втором туре 61,17% голосов. В 2011 г. он получил 50,6% и в 2015 г. - 53,54%.

Утрата доверия

Поддерживает инициативу социалистов об отставке мэра Кишинева и остаётся одним из её инициаторов фракция коммунистов и беспартийных. По мнению председателя фракции Василия Киртоки, сегодня ситуация несколько изменилась, после того как судебные органы отказали в организации референдума в 2016 г., поскольку у власти теперь и бывший лидер социалистов.

«Но нужно быть внимательными и учитывать предыдущие ошибки, допущенные при формировании руководства инициативной группы, - отметил он для noi.md. – Несмотря на то, что мандат нынешнего мэра истекает уже почти через два года, нельзя бездействовать и просто ждать. Ситуация усугубляется с каждым днём, и в любой момент могут быть приняты решения, которые ещё больше усложнят положение столицы. Это касается и крайне невыгодного городу договора по парковкам, и необходимости срочного возобновления работы полигона в Цынцаренах, и «размножения» киосков, и строительства в зелёных зонах и внутри кварталов, и некорректно проводимого тендера на реконструкцию столичных очистных сооружений и т.д. и т.п.

Не надо много ума, чтобы нанять иностранные фирмы, которые по завышенным ценам (и не всегда качественно) построят дороги или поставят что-то за деньги. Положительных сдвигов в управлении столицей с 2007 г. нет, негативная ситуация только усугубляется. Но главное – потеряны время и деньги, а ведь как много можно было бы сделать. Чтобы остановить безобразия в столице, необходимо два года, а чтобы люди увидели и ощутили положительные изменения – четыре года».

Независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ уверен, что инициатива советников ничем не закончится: «Я недоволен тем, как Киртоакэ управляет Кишиневом. У нас действительно очень много проблем, поэтому муниципальные советники должны совместно сосредоточиться на проблемах города. Но не нужно играть в политику и тратить время на политические инициативы. Я недоволен тем, как ведут себя в последнее время коллеги - социалисты. Мунсовет – это не цирк, а советники должны думать о горожанах, о городе, о том, что нужно принять бюджет во втором чтении».

"Те, кто поддерживает "Нашу партию" в муниципии Кишинев, естественно недовольны тем, как городом управляют Киртоакэ и его узкий круг, где царит беспорядок и коррупция. Но мы понимаем, что Киртоакэ останется у власти до тех пор, пока у него есть политическая «крыша». Это - реальная политическая ситуация, и все понимают это», - сказал муниципальный советник, вице-председатель "Нашей партии" Илиан Кашу.

Неправильный подход

«Я согласен и обеими руками за то, чтобы провести референдум по отставке Киртоакэ, - говорит советник КМС предыдущего созыва Виктор Гурэу. - Однако начало этого процесса уже неправильное. Сегодня мы видим, как ПСРМ пытается мобилизовать свой актив перед парламентскими выборами в 2018 г., но не видим основного компонента - жителей города. Инициативная группа должна быть на 90% составлена из граждан разных секторов, муниципальных населенных пунктов, чтобы обеспечить социальный подтекст этого месседжа. Под партийным соусом это не пройдет. Потому что и противоборствующая сторона тоже будет подставлять политический пиар, т.е. с точки зрения геополитической направленности вопроса успеха не будет.

Сегодня отсутствует негативная масса, а также ресурсы, не только человеческие, но и финансовые, которые бы обеспечили эту возможность. Организация референдума требует больших затрат, начиная от расходов на аренду помещения, где будет работать актив инициативной группы, оплату труда людей, которые займутся сбором подписей, подготовкой документов. Это очень кропотливая работа. Пока это преподносится только под партийным соусом. Не видно желания со стороны слоев общества - бизнес-элиты, интеллигенции, граждан. Их можно мобилизовать, но для этого нужна чёткая программа действий, которая не имела бы стыковок с политикой».

По мнению мунсоветника Оазу Нантоя, избранного по списку Народной европейской партии, но впоследствии вышедшего из неё, жители Кишинева могли высказать своё отношение к генпримару в день выборов президента - 30 октября 2016 г., что обеспечило бы явку. Но так как ДПМ нуждается в голосах либералов, то идея с регистрацией инициативной группы была заблокирована, и не удалось провести референдум. Однако даже если будет проведён плебисцит, то возникнет другая проблема, связанная с явкой избирателей.

Напомним, в 2005 г. жители Кишинева не смогли избрать генпримара Кишинева с четырех попыток. Местные выборы были признаны несостоявшимися, так как в них приняли участие менее одной трети избирателей, включённых в избирательные списки. С 2005 г. до 2007 г. и.о. генпримара был Василе Урсу.

Не Кишинев для мэра, а мэр - для Кишинева

«Я знаю, кто может стать достойным мэром Кишинева, однако имя этого человека не назову, - сказал Оазу Нантой в беседе с корреспондентом noi.md. - Но это не Ион Чебан. Здесь нужно расчищать авгиевы конюшни, поэтому столице нужен грамотный, вменяемый кандидат, который не будет играться в «путинские танки» и т.д.».

По мнению Василия Киртоки, градоначальник в первую очередь должен обладать несколькими важными качествами – любить Кишинев, обладать способностью сопереживать и сострадать, профессионализмом (главное в этом – глубоко осознавать последствия принимаемых решений и понимание приоритетов), а также быть неподкупным.

«За всю историю независимого Кишинева можно вспомнить только два года, в течение которых внедрялись инфраструктурные проекты, и был замечен рост экономики, улучшался и внешний вид города, - вспоминает экс-советник от фракции ПКРМ Сергей Заворотько. - Это был период, когда исполняющими обязанностями мэра были Василе Урсу (апрель 2005 г. – январь 2007 г.) и Вячеслав Иордан (январь – июнь 2007 гг.). Но дело не в личностях. Для того чтобы добиться каких-то изменений в городе, нужно, чтобы госорганы не ставили друг другу палки в колеса, нам нужна вертикаль власти. Киртоакэ долгое время является частью правящего альянса, но в Кишиневе ничего не менялось. Даже в рамках коалиции это не действует, и он лично признавался, что ему даже на центральном уровне не помогают.

Должна быть жесткая и замкнутая вертикаль власти, начиная от президента, правительства, контролирующих органов, а также структуры органов местного публичного управления. Только при наличии политической воли можно что-то изменить в городе, независимо от того, кто будет занимать должность генерального примара. Должность мэра – техническая. А у нас почему-то в последнее время на роль градоначальника претендуют политики. Киртоакэ - абсолютный политикан. В середине каждого мандата все сетуют и обещают себе больше не голосовать за него. В то же время сам Киртоакэ в ходе предвыборной кампании вытаскивает лозунги про «русские танки», тем самым действуя на своей целевой электорат, который потом за него и голосует».

Собеседник напомнил результаты последних выборов, когда между двумя кандидатами был небольшой разрыв в пользу нынешнего мэра: «Пригороды играют свою роль в местных выборах. Их и присоединили к столичному муниципию, чтобы проживающие там люди поддерживали своего кандидата и не давали возможности победить в выборах «левому» сопернику. Политики всегда говорят, что пригороды решают выборы. Очень много об этом говорят и социалисты, но я не вижу, чтобы этот вопрос поднимали при предыдущей попытке организовать референдум. Почему тогда нет законодательной инициативы об изменении территориально-административного деления, если всё портят пригороды? Я не думаю, что кто-то решится на изменения административно-территориальной системы в ближайшее время».

При этом экс-советник уверен, что в должности мэра не должно быть политики. Здесь нужно ковыряться в трубах, по мусорным свалкам ездить, смотреть, как город убирают, как дороги ремонтируют. Перспектив каких- либо в ближайшее время не видно. Только если будет вертикаль власти. Это - хилость и слабость демократического общества. Раз в четыре года люди ходят на выборы и за кого-то голосуют.