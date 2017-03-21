Из-за высоких температур и влажности клещи активизировались раньше обычного

Сезон весенних пикников все ближе. Не подозревая о таящейся в траве опасности, люди планируют приятно провести время под открытым небом. Эпидемиологи предупреждают об опасности укусов клещей. В нынешнем году из-за повышенной влажности и температуры, насекомые активизировались на месяц раньше обычного.

Клещ может оказаться переносчиком опасного заболевания - боррелиоза или болезни Лайма. По данным столичного Центра общественного здоровья, по меньшей мере, треть клещей в парках Кишинева являются носителями опасных инфекций.

"Они являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний. В Кишиневе и и по всей стране самым распространённым является боррелиоз", - сказал эпидемиолог Ион Чеботарь.

Из-за несвоевременного лечения болезнь Лайма переходит в хроническую форму. Она поражает сердце, нервную систему, слух, зрение. Люди проявляют большую беспечность, не защищая себя от клещей.

"Мы не боимся. Правильно одеваемся и стараемся ходить по тропинкам. Клеща можно вытащить при помощи масла, но лучше обратится к врачу, чтобы он сделал все, как надо".

"Никогда с этим не сталкивалась и не боюсь. Мы сами медработники, так что знаем, что делать."

Как говорят специалисты, при укусе клеща нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы как можно быстрее извлечь насекомое. Самостоятельно лучше этого не делать. По данным статистики, в прошлом году боррелиозом в столице заразились 73 человека.