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Суд сектора Центр приостановил действие указа о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы
21.03.2017

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску остается молдавским гражданином. Кишиневский суд сектора Центр приостановил действие указа президента Игоря Додона о лишении бывшего румынского руководителя гражданства Республики Молдова.

Следующее заседание суда состоится в мае. Игорю Додону предстоит представить законые основания своего решения. Адвокат Траяна Бэсеску приветствовал вердикт кишиневских судей.

Экс-глава Румынии и его супруга Мария Бэсеску получили гражданство Молдовы в октябре прошлого года. Указ подписал президент Николая Тимофти. 


 
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