Суд сектора Центр приостановил действие указа о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы

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Экс-президент Румынии Траян Бэсеску остается молдавским гражданином. Кишиневский суд сектора Центр приостановил действие указа президента Игоря Додона о лишении бывшего румынского руководителя гражданства Республики Молдова.
Следующее заседание суда состоится в мае. Игорю Додону предстоит представить законые основания своего решения. Адвокат Траяна Бэсеску приветствовал вердикт кишиневских судей.
Экс-глава Румынии и его супруга Мария Бэсеску получили гражданство Молдовы в октябре прошлого года. Указ подписал президент Николая Тимофти.
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