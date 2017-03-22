Стурза: Молдаван каждый час кормят "breaking news", чтобы прикрыть кражу еще одного миллиарда

Бывший премьер Ион Стурза утверждает, что за дымовой завесой пропагандистского холдинга олигарха-координатора воруется еще один миллиард, поскольку странные вещи происходят в молдавских банках.

"Дым, дым, дым....Бум! И еще один миллиард украден! Нужно признать, холдинг умеет манипулировать обществом. "Избрание" президента, "борьба" с президентом, русские, и более новое - Интерпол-ру, "одномандатное" голосование, пенсионная "реформа", сдача в концессию, эффектные аресты между "нашими" и "вашими". Молдаван каждый час кормят "breaking news"! А между тем, бизнес по названием "Республика Молдова" отлично развивается...", написал Стурза в социальных сетях.

"Кто еще вспоминает катастрофическую ситуацию в банковском секторе, которая привела к обнищанию целых поколений молдаван? Что-то разрешилось, кроме того, что кража миллиарда была переложена на плечи граждан? Ничего...", рассуждает Стурза.

"Назначение Серджиу Чокли президентом НБМ вызвало много энтузиазма. Банкир в инвестиционной сфере, с отличным резюме, знанием иностранных языков, опытом в постсоветском пространстве... Но, кажется, он не очень-то печется о Молдове. Продолжает вести гламурную жизнь, проводит почти все свободное время за границей. Понимаю, что тусовки в Москве или Лондоне (с москвичами) - более приятные. Понимаю и другое: ключи от раздевалки НБМ находятся в надежных и хорошо охраняемых руках. Но существует и изъян: главы центральных банков сводят до минимума "опасные" связи. В противном случае очень легко попасться в сеть "извлечения выгоды из влияния". Кажется и новые вице-президенты НБМ, вначале проявлявшие рвение, поняли, каковы правила игры. О Совете по надзору за деятельностью НБМ что-то слыхали?", - пишет Стурза.

По его словам, "странные вещи происходят и в трех банках, находящихся под надзором НБМ, охватывающих 50(!)% банковских активов. Мелкие акционеры, а также менеджмент MAIB, кажется, купили себе индульгенцию у власти путем очень сомнительной сделки с отелем "Codru".

"Группа Платона была "успешно" пресечена, благодаря новым законам и арестам. Предстоит продать 41% акций. Только вот никто не спешит их покупать. Мог бы ЕБРР, но на унизительных условиях для Молдовы - стабильного и реформированного государства, как говорит премьер Филип. По цене 1.054 лея за акцию, когда чистые активы стоят 3.500 леев! И еще требуется гарантия от правительства и НБМ, которая покроет вероятные споры! Как и в случае с миллиардом, тоже за счет людей", констатировал бизнесмен.

По его мнению, "судьба "Moldincombank" кажется уже напечатанной. Под "заботливым" администрированием НБМ его переполнят долгами, необеспеченными кредитами и спустят в канализацию вместе с группой Платона".

"Еще более интересные вещи происходят в "первом" банке Молдовы - "Victoriabank". По настоянию иностранных партнеров было осуществлено 5(!) попыток узнать, кто являются реальными акционерами. НБМ утверждал, что знает, кто они: некий Лобанов, арестованный в Москве. Как будто вы не знаете, кто они, через Шора.... "Акционеры" банка настаивают на том, чтобы менеджером банка был никто иной, как Корнелиу Гимпу - непосредственный виновник 30% скомпрометированных кредитов. Законно НБМ не может его утвердить. Но если нужно... готовится изменение регламента", - пишет Стурза.

Бывший премьер утверждает также, что "доклад Kroll II ожидается в ближайшее время. Не думаю, что господин Канду рискнет его опубликовать. Будет детально описан денежный трафик и бенефициары-посредники. Конечные, однако, не думаю... Соответственно, шансы на возврат денег близки к нулю. Почему? Поговорим, когда появится Kroll II. А между тем, еще одна иллюзия развеялась. Надеялись, что навязанные партнерами по развитию реформы что-то изменят в НБМ, в прокуратуре, НАРЭ, НАК... Ничего... В Молдове сейчас происходит игра с призраками и дымовые завесы".