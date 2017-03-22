22 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Администрация президента оспорит решение суда о гражданстве Бэсеску
22.03.2017

Решение Кишиневского суда о приостановке указа президента о лишении гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску будет оспорено в Апелляционной палате.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил во вторник советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский, считающий, что "эта тема была политизирована судебной инстанцией".

Его возмутило то, что "еще до уведомления администрации президента о принятом решении, инстанция подняла шум в прессе".

"Не такой должна быть роль суда. Им не следует беспокоиться относительно предоставления нами доказательств, поскольку все правовые нормы были соблюдены, мы это продемонстрируем. Сразу после получения официального решения мы отреагируем и, безусловно, оспорим в Апелляционной палате", - сказал советник.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", накануне суд Кишинева приостановил действие указа президента Игоря Додона об отзыве гражданства у бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Суд обязал президента представить до 2 мая обоснования отзыва гражданства.


 
Количество просмотров:
63
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.