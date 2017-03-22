Администрация президента оспорит решение суда о гражданстве Бэсеску

Решение Кишиневского суда о приостановке указа президента о лишении гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску будет оспорено в Апелляционной палате.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил во вторник советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский, считающий, что "эта тема была политизирована судебной инстанцией".

Его возмутило то, что "еще до уведомления администрации президента о принятом решении, инстанция подняла шум в прессе".

"Не такой должна быть роль суда. Им не следует беспокоиться относительно предоставления нами доказательств, поскольку все правовые нормы были соблюдены, мы это продемонстрируем. Сразу после получения официального решения мы отреагируем и, безусловно, оспорим в Апелляционной палате", - сказал советник.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", накануне суд Кишинева приостановил действие указа президента Игоря Додона об отзыве гражданства у бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Суд обязал президента представить до 2 мая обоснования отзыва гражданства.