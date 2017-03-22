Ренато Усатый: Планы Плахотнюка можно разрушить только объединенным усилием оппозиции

«Наша партия» призвала все оппозиционные партии обратиться с общим письмом к Венецианской комиссии, Совету Европы, международным организациям, чтобы донести до них очевидный факт: молдавское общество не приемлет «избирательную реформу», затеянную Плахотнюком. Об этом Ренато Усатый заявил в своем выступлении по видеосвязи на V Внеочередном съезде «Нашей партии».

"Предлагаю обратиться к международным организациям – в Венецианскую комиссию, Совет Европы – с письмом от оппозиционных партий, в котором они выразят общее решительное неприятие этой бандитской реформы. Общий голос протеста против этой реформы должен прозвучать так громко, чтобы его услышали в Венеции, Страсбурге и Брюсселе, – заявил Усатый. – Сегодня партии, которые выступают против этой реформы, представляют более 90% избирателей РМ. Не может меньшинство так нагло издеваться над большинством! Мы должны быть готовы препятствовать любыми законными демократическими способами навязываемым изменениям в избирательной системе, доносить до международной общественности правду о преступном характере этой так называемой «реформы», о ее неприятии большинством молдавского общества».

Усатый призвал всю оппозицию объединиться и поднять народ на массовые акции протеста, чтобы добиться досрочных парламентских выборов и устранить правящий олигархический режим. «Оппозиция должна выйти на совместные протесты против планов ввести в Молдове одномандатную или смешанную систему выборов. Одна из тем, которая снова может объединить разные оппозиционные силы, – это планируемое Демпартией изменение избирательной системы. Цель этой реформы, инициированной ДПМ – полностью скомпрометировать и окончательно разрушить партии, как основу политической системы, чтобы сохранить у власти правящий олигархический клан», – заявил Усатый.

На съезде «Нашей партии» также прозвучал призыв к президенту Молдовы выступить за сохранение действующей системы избрания депутатов парламента. По словам Усатого, в условиях нынешнего захваченного государства введение одномандатной либо смешанной системы выборов – одинаково преступно по отношению к народу Молдовы. Игорь Додон должен сказать твердое «нет» любым покушениям на действующую избирательную систему и не промульгировать закон с поправками к Кодексу о выборах, считают в «Нашей партии».

Напомним, что Венецианская комиссия озвучила ряд четких условий для внесения поправок в Кодекс о выборах. Среди них – обязательные консультации с партиями и гражданским обществом. Об этом говорил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время визита в Кишинев в начале марта. Отметим, позже порядка двух десятков авторитетных молдавских неправительственных организаций, среди которых Promo-LEX, ADEPT, IDIS Viitorul и другие, отказались обсуждать с властями инициативу Демпартии о переходе на одномандатную избирательную систему. НПО уверены, что нельзя кардинально менять электоральную систему до парламентских выборов 2018 года.

Демократическая партия давно готовилась к изменению избирательной системы. В активную фазу этот процесс вошел 6 марта, когда председатель ДПМ публично объявил об инициативе по переходу к выборам в парламент по одномандатным округам. В тот же день во всех СМИ, подконтрольных олигарху Плахотнюку, началась кампания в поддержку одномандатных округов. Параллельно во всех регионах Молдовы была развернута широкомасштабная кампания по сбору подписей в поддержку этой инициативы, которая маскируется властями под «стихийную» и «гражданскую». На днях целый ряд СМИ опубликовал документы, которые подтверждают, что установка палаток по сбору подписей и работа агитаторов оплачены Демпартией.