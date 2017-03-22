Повышение тарифов на электроэнергию может повториться, мнения

Профильные эксперты не исключают того, что повышение тарифов на электроэнергию может повториться в течение этого года. Прогнозы были озвучены в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Корректировка тарифов была неизбежна. Мы постоянно ведём переговоры с МВФ. Посмотрим на реакцию операторов. Распределяющая компания также ведёт переговоры с МВФ. Уверен, что запросы на корректировку тарифов ещё будут. Повышение тарифов было неизбежным”, - заявил заместитель министра экономики Валериу Трибой.

Бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов считает, что за этим последуют и другие повышения тарифов. „НАРЭ вынуло два туза из рукава, сославшись на ряд правовых норм, чтобы отклонить повышения по определённым статьям. Так, НАРЭ согласилось увеличить тарифы на 3 процента, а не на 9, как того требовал поставщик. С тактической точки зрения, выиграно время. Я уверен в том, что Fenosa проведёт переговоры с МВФ, и эта тема вернётся в повестку дня”, - сообщил Парликов.