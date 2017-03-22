Пиркка Тапиола: Все причастные к краже миллиарда должны ответить перед законом

Судебные процессы, связанные с кражей миллиарда, должны быть прозрачными, чтобы граждане получили ответы на свои вопросы. Об этом заявил глава делегации Европейского союза в Кишинёве Пиркка Тапиола в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Все причастные к краже миллиарда должны понести ответственность. Расследование началось. Но все эти беззакония нужно расследовать прозрачно. Важно, чтобы население получило ответы на вопросы, чтобы все знали, что и как произошло. Процесс Филата не был открытым, и у людей осталось много вопросов без ответа”, - заявил глава европейской дипломатической миссии в Кишинёве.

Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он государственным учреждениям Молдовы, Пиркка Тапиола сообщил, что для Евросоюза важно, чтобы этим учреждениям доверяли граждане страны. „Нас интересуют граждане этого государства, и наше доверие зависит от того доверия, которое есть у них. Я представляю интересы налогоплательщиков Европейского союза. Наша миссия состоит в том, чтобы поощрять развитие этой страны с тем, чтобы у ЕС имелся сильный сосед”.

Пиркка Тапиола заявил, что в молдавской политической среде дискуссии носят „очень геополитический” характер, и отметил, что политический класс должен сосредоточиться на реформировании страны.