Чиновники, заболевшие сразу после задержания НАЦ

В последние годы Антикоррупционная прокуратура расследует все больше громких дел с участием политиков.

Редакция diez заметила, что практически все задержанные или уже осужденные в какой-то момент потребовали медицинской помощи, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Ниже представляем шесть публичных лиц, которые запросили помощи врачей после задержания или во время процесса.



1. Бывший премьер-министр Влад Филат



Во время суда над Владом Филатом его адвокат заявил, что экс-премьер пожаловался на проблемы со здоровьем и попросил пройти обследование у врача, но заявления были опровергнуты пресс-секретарем НАЦ Анжелой Старинской. Позднее, в связи с обострением хронического отита, от которого страдает Филат, было отложено несколько судебных заседаний. Отметим, что Влад Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы за торговлю влиянием и пассивную коррупцию.



2. Примар Оргеева Илан Шор

Сразу же после ареста Илан Шор потребовал помощи врачей, ссылаясь на проблемы с сердцем. На второй день он опять потребовал вызвать скорую помощь по тем же причинам. В настоящее время примар Оргеева находится под домашним арестом. Он обвиняется в отмывании пяти миллиардов леев, которые были переведены на счета десятков компаний, зарегистрированных в оффшорах. Его участие в финансовых махинациях было подтверждено в докладе агентства KROLL, которое расследует кражу миллиарда евро из банков Молдовы.



3. Бывший министр здравоохранения Андрей Усатый



Во время судебного заседания, на котором Усатый узнал, что он останется под арестом, он почувствовал себя плохо и был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где ему была сделана операция. Бывший министр является фигурантом дела о фальсифицированных тендерах на поставку медицинского оборудования. За медицинской помощью обратились четыре фигуранта этого дела, в том числе бизнесмен Тудор Чайковский.



4. Бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама



Бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, который был задержан 15 марта по обвинению в пассивной коррупции в деле о незаконном присвоении имущества Национального колледжа виноградарства и виноделия, в день ареста был доставлен из изолятора НАЦ в больницу. Консилиум врачей решил, что он должен находиться под медицинским наблюдением в специализированном учреждении. Врачи должны представить прокурорам все медицинские документы, лежащие в основе запроса.



5. Бывший демократ, депутат Юрий Болбочану



Депутату Юрию Болбочану грозит 20 лет тюрьмы за измену и шпионаж против Республики Молдова. Он был задержан 17 марта, а 20 марта, во время судебного заседания, ему стало плохо, и была вызвана скорая помощь. Но после ряда медицинских обследований Болбочану был выписан и возвращен в изолятор временного содержания.



6. Бывший губернатор Национального банка Леонид Талмач



Леонид Талмач был задержан НАЦ 3 марта и был обвинен в том, что в 2015 году участвовал вместе с группой лиц в краже средств со счетов НПО «Национальное бюро автостраховщиков». Талмач был освобожден из-под ареста и помещен под судебный контроль на 15 дней. Мера пресечения была изменена судьями Буюканского суда по просьбе адвоката из-за проблем со здоровьем бывшего губернатора. Талмач был госпитализирован вечером 4 марта в отделении интенсивной терапии одной из кишиневских больниц из-за проблем с сердцем.

Пресс-секретарь НАЦ Анжела Старинская уточнила, что в 2016 году из 245 человек, задержанных Национальным антикоррупционным центром, 80 обратились за медицинской помощью.