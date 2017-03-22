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Политика
Красносельский дал понять, что не намерен обсуждать урегулирование конфликта, но продолжит переговоры
22.03.2017

Тираспольский лидер Вадим Красносельский продолжает выступать за отделение Левобережья. В своем выступлении на торжественном собрании по случаю 25-й годовщины образования Народного ополчения он подчеркнул, что не против единой Молдовы, но без Приднестровья.

Тираспольский лидер Вадим Красносельский продолжает выступать за отделение Левобережья. В своем выступлении на торжественном собрании по случаю 25-й годовщины образования Народного ополчения он подчеркнул, что не против единой Молдовы, но без Приднестровья.

"Когда некоторые политики говорят о том, что  Молдова должна быть едина, я не возражаю, пусть она будет едина, но только без Приднестровья. Народ Приднестровья выбрал свой путь, и мы с этого пути не свернем", – заявил Вадим Красносельский.

Тираспольский лидер также добавил, что существование приднестровского народа возможно только при сохранении так называемой республики: "Проблем много, мы их готовы решать, культурные, экономические. Я буду встречаться и буду продолжать переговорный процесс в любом формате, иначе нельзя. Мы хотим жить в мире со своими соседями".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.


 
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