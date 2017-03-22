Экономика Минтруд собирается отменить ежегодную индексацию зарплат ряду госслужащих Неприятная новость для ряда госслужащих. Министерство труда собирается отменить ежегодную индексацию зарплат, которая полагалась представителям судебно-правовой системы и налоговым служащим. Согласно законопроекту, это позволит устранить несправедливость в оплате труда разных категорий государственных работников. Неприятная новость для ряда госслужащих. Министерство труда собирается отменить ежегодную индексацию зарплат, которая полагалась представителям судебно-правовой системы и налоговым служащим. Согласно законопроекту, это позволит устранить несправедливость в оплате труда разных категорий государственных работников. Согласно действующему законодательству, зарплаты узкой группы государственных служащих — судей, прокуроров, сотрудников Таможенной Службы, НЦБК или Налоговой Службы - ежегодно, 1 апреля пересматриваются. Например, зарплаты судей в 2016 году, рассчитанные с учетом средней заработной платы по экономике за 2015-й, колеблется от 14 тысяч до 23 тысяч леев, в зависимости от уровня инстанции и стажа работы.



В этом году ожидалось, что зарплаты данных категорий госслужащих вырастут почти на тысячу 400 леев, в некоторых случаях - на три тысячи, но министерство труда не намерено проводить индексацию. Авторы законопроекта от комментариев пока отказываются, однако в пояснительной записке отмечается, что нынешнее законодательство ставит судей, прокуроров и других сотрудников, чьи зарплаты привязаны к средней заработной плате по экономике за предыдущий год, в привилегированное положение. Тем самым, подвергаются дискриминации другие категории работников, которые также финансируются из госбюджета.



Подобная инициатива, между тем, возмущает представителей судебной системы, зарплату которых должны были проинденксировать примерно на десять процентов. Глава ВСМ отметил, что должность судьи несовместима с какой-либо другой оплачиваемой публичной должностью.



"Считаю, что это не правильно. Не хочу очернять другие проекты, но деятельность судей предполагает большие усилия. Это касается и прокурора, и судьи, и полицейского, правоохранительных органов. Должность судьи несовместима с какой-либо другой деятельностью, за исключением преподавательской. Учитывая, что судья не имеет право открыть ООО, законодательный орган должен предоставить ему гарантии, чтобы судья жил в адекватных условиях", - заявил председатель ВСМ Виктор Мику.



Авторы законопроекта также отмечают, что зарплаты те же судьи получают зарплату, которая намного выше, чем у руководства страны. Например, официальная зарплата президента Молдовы составляет почти 13 тысяч леев, спикер и премьер зарабатывают больше 12 тысяч, а депутаты и министры - около десяти тысяч леев.

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