Андрей Криган: Мы не занимаемся лобби в Молдове

Андрей Гилан

Ассоциация деловых людей Молдовы стала одним из основных источников деловых новостей в стране. За последний год организация провела масштабные встречи с бизнесменами, участвовала в организации бизнес-форума Moldova Business Week, приглашала инвесторов из разных стран и пытается стать миротворцем между бизнесом и государством. В чьих интересах работает и какие цели преследует Ассоциация?

Андрей Криган, генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы, демонстрирует свой офис. На стене в приемной висит доска, расчерченная синим маркером: на ней расписан план действий на много дней вперед. Здесь явно некогда скучать. В марте, например, если верить записям, будет запущена Школа бизнеса.



«Будем проводить в регионах небольшие курсы для начинающих предпринимателей, на которых расскажем о том, как открыть предприятие, найти свою нишу, и будем обучать другим полезным навыкам», — подтвердил Андрей.



Ассоциация занимается образованием?



В том числе. Это одно из пяти основных направлений деятельности Ассоциации.



Каковы другие направления деятельности Ассоциации? Чем еще занимается ваша организация?



В первую очередь, продвижением законодательных инициатив. Ассоциация ведет переговоры с правительством, членами парламента и контролирующими органами. Мы стремимся стать важным партнером и платформой для диалога в общении бизнес-сообщества с государственными структурами. Также участники Ассоциации нацелены на продвижение реформ в контексте евроинтеграции: они стремятся перенять европейские стандарты и внедрить в Молдове лучшие европейские практики ведения бизнеса.



Для чего необходимо общение?



Из-за отсутствия общения государственные органы продвигают несвоевременные или преждевременные инициативы. Хочется верить, что органы делают это из лучших побуждений, но, к сожалению, бизнес не всегда готов их принять: не хватает времени, чтобы к ним адаптироваться или дать предложения и комментарии, как эти изменения повлияют на бизнес, каковы будут последствия.

Вы имеете в виду разразившийся скандал из-за изменений правил игры во внутренней торговле? (С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в закон «О внутренней торговле» и в Кодекс об административных правонарушениях. Новые правила запрещали ритейлерам взимать маркетинговые сборы и возвращать поставщикам кондиционные продовольственные товары. Утилизацией просроченного товара должны были заниматься ритейлеры, а отсрочку по платежам поставщикам продовольственных товаров ограничили 30 днями. — прим. автора)

В том числе. Дело в том, что правительство проводит реформы и внедряет новые изменения в законодательстве быстрее, чем бизнес-сообщество способно ознакомиться с новыми инициативами, чтобы дать свои корректировки.



Приняв эти изменения, государство попыталось защитить производителей, работающих с сетями. С другой стороны у сетей не было времени на адаптацию: за столь короткие сроки они не могли изменить условия тысяч контрактов, которые заключили с поставщиками. Отсутствие общения с бизнесом и скорость принятия поправок навредило всему бизнес-сообществу.



Ассоциация деловых людей Молдовы провела ряд встреч. После нескольких раундов переговоров правительство взяло на себя обязательство внести пояснения в законодательство.

Каким образом вы продвигаете законодательные инициативы?

Это прерогатива членов парламента, правительства, у нас нет прямой возможности. В то же время, Ассоциация ведет диалог с госорганами, а также входит в состав Экономического совета при премьер-министре и рапортует главе правительства.



Сейчас в экономике отмечен спад и небольшой прирост иностранных инвестиций, но ситуация стабилизировалась: у правительства есть дорожная карта с ЕС, четкое понимание, куда мы движемся, политическая воля и желание внедрять реформы. У экономики Молдовы есть хорошие предпосылки для роста.



Нет ли вероятности, что Ассоциация станет инструментом для лоббирования, будет работать в интересах групп бизнесменов или членов ассоциации. Кто не с нами, тот против нас?



Такого риска нет. Каждому, кто изъявляет желание вступить в ассоциацию, мы задаем вопросы: «Зачем? Какова ваша цель?» После того, как мы провели многочисленные встречи с руководителями госструктур и с зарубежными инвесторами, немало бизнесменов захотели вступить в ассоциацию. Бизнес почувствовал, что мы можем стать мостом для диалога с государством, можем довести его точку зрения и аргументы до чиновников.



Мы не занимаемся лобби и не защищаем коммерческие интересы. Ассоциация находит сбалансированные решения и не продвигает решения отдельных бизнесменов и бизнес-кластеров. Организация работает в интересах всей экономики. Мы помогаем отдельным секторам экономики только в тех случаях, если наша помощь не ухудшает положение потребителей, не создает нелояльную конкуренцию и не приводит к росту цен.



Участники Ассоциации хотят, чтобы в Молдове были внедрены реформы, которые бы улучшили не только бизнес, но и социальную сферу, создали нужный контекст для развития: хотят, чтобы были приняты четкие и ясные правила, сбалансированное законодательство. Эти принципы и реформы должны стать точкой опоры для прогресса и экономического роста.

К вам поступают предложения по защите интересов отдельных компаний?



Да, поступают, не буду скрывать. Бизнесмены всегда заинтересованы в улучшении своих конкурентных позиций. Они даже не всегда способны увидеть негативный эффект в своих действиях. Но мы к каждому вопросу подходим сбалансированно. Участники нашей Ассоциации – это не компании, а деловые люди.



Вы заговорили об экономическом росте, но его сложно добиться без привлечения инвестиций.



Да, согласен. Наша организация также занимается улучшением имиджа Молдовы и привлечением инвестиций.



Каким образом вы намерены улучшить имидж республики?



Ассоциация работает над тем, чтобы Молдова улучшила свои позиции в международных рейтингах. Например, в 2016 году Молдова поднялась в рейтинге благоприятности ведения бизнеса «Doing Business» от Всемирного Банка. Теперь наша страна занимает 44 место, улучшив свои позиции по таким показателям как «налогообложение», «подключение к системе энергоснабжения» и «обеспечение исполнения контрактов». Увы, по другим показателям у Молдовы в этом рейтинге не было зарегистрировано улучшений, а по некоторым у нас не лучшие результаты.



Вы имеете в виду «простоту в получении разрешений на строительство» в том же рейтинге?



Да, это больная тема. По указу премьер-министра была даже создана рабочая группа, которая занимается поиском решений для улучшения позиций Молдовы в международных рейтингах. Как директор Ассоциации, я имею честь выступать председателем группы. Мы уже выявили ряд возможностей для улучшения показателя: предложили сократить число процедур и сроки получения авторизаций. Больше половины времени у предпринимателей занимает процесс получения разрешительных документов и меньше половины – само строительство. Поэтому мы рассчитываем, что Молдова поднимется по этому показателю с 165 позиции, на которой республика находится сейчас, на 50-60 место, если предложения будут приняты.



Также в министерствах будут назначены ответственные за ответы в опросниках Всемирного банка, на основе которых и высчитывается позиция нашей республики. Обычно на опросники отвечают юристы в компаниях и эксперты консалтинговых компаний. Ответы не всегда соответствуют реальности, в итоге это влияет на конечный рейтинг страны, а рейтинги, как вы знаете, – это сигнал для инвестора. Поэтому мы постараемся, чтобы госорганы отвечали активнее.



Так мы задействуем внутренние резервы, сократим сроки, упраздним некоторые процедуры, снизим стоимость и получим эффект. Молдова может попасть в Топ-20 стран в рейтинге «Doing Business». Это нам по силам.



Будут ли улучшены другие показатели, например, «создание предприятия»?



Насколько мне известно, сейчас проводится реформа госинститутов, отвечающих за базы данных. В будущем будет создана единая база под контролем Registru. Компанию можно будет зарегистрировать в онлайн-режиме из любой точки с доступом в Интернет.

Как обстоят дела с закрытием фирмы?



Многие процедуры сокращены и теперь закрытие компании занимает полгода. Уверен, это не предел. Закрытие предприятия можно сократить до трех месяцев. Ассоциация ведет динамичный диалог со всеми участвующими в этом процессе госорганами и выступает инициатором изменений. Так как мы дебюрократизируем процесс, некоторые институты лишатся части своих функций. Поэтому, скажу честно, не все госорганы этому рады.



Немаловажная деталь: при определении позиции Молдовы в рейтинге «Doing Business», за основу эксперты Всемирного банка берут данные, полученные в Кишиневе. Низкие позиции нашей республики отчасти связаны с работой примэрии. Чиновники затягивают выдачу авторизаций на долгие месяцы, несмотря на то, что они должны давать ответ в течение месяца.



Как заставить чиновников примэрии работать?



Мы как раз над этим думаем. Одно из решений заключается в том, чтобы компании получали авторизации в автоматическом режиме, в случае, если чиновник в течение месяца не ответил. Было даже предложение установить пост полиции в примэрии для того, чтобы чиновника, который вовремя не выполнил свои обязанности, можно было бы сразу привлечь к ответственности.



Занимается ли Ассоциация напрямую привлечением инвестиций?



Это одно из основных направлений деятельности организации.

Мы провели немало мероприятий и встреч за последнее время. Например, в прошлом году Ассоциация выступила партнером в организации форума Moldova Business Week, который собрал представителей около 1500 компаний и участников из 13 стран. Форум стал одним из важнейших экономических событий года.

В июне этого года совместно с Министерством экономики Молдовы и Организацией по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта (MIEPO) мы снова проведем форум Moldova Business Week.



Мы постоянно проводим встречи в Молдове и за ее пределами: в прошлом году посетили Италию и встречались с представителями Итальянской торгово-промышленной палаты. В Молдове мы встречались с инвесторами из ОАЭ и вскоре будем участвовать в Annual Investors Meeting в Дубае, будем продолжать диалог, который инициировали с инвесторами из арабских эмиратов.

В мае ждем князя Альбера II с деловым сообществом из Монако. Деловые люди из княжества хотят ознакомиться с возможностями Молдовы в банковской сфере и сфере услуг.



Буквально в начале этого года встречались с немецкими инвесторами из румынской компании Terqua, которая входит в немецкую группу Stapu. Компания выпускает сварные металлические конструкции и каркасы для кранов, экскаваторов и погрузчиков. В румынской компании работает около 300 человек в трех городах, где расположены ее производства: в Плоештах, Бузэу, Галаце. Инвесторы посетили Страшены и Бельцы и были приятно удивлены нашими профессиональными школами, где обучают будущих сварщиков. Они намерены перенести часть производства в Молдову, а это может способствовать открытию сотне рабочих мест в нашей республике.



Молдова заключила соглашение с МВФ, а у правительства есть четкий план действий, поэтому у инвесторов появился интерес к нашей стране. Пока они присматриваются, хотят узнать, как продвигаются реформы, и какие в Молдове для них есть возможности.



Но хочу отметить, что Ассоциация полагается не только на инвесторов и устоявшиеся компании. Большая роль в будущем развитии Молдовы отводится малым и средним предприятиям, поэтому мы оказываем им посильную помощь.



Проводите обучение для начинающих предпринимателей?



В том числе. Мы поддерживаем молодых предпринимателей, которые развивают бизнес в регионах. Для этого, по инициативе председателя Ассоциации, Влада Плахотнюка, был создан специальный фонд. В прошлом году Ассоциация выдала 15 грантов. Помимо финансовых средств, Ассоциация взяла на себя расходы на их обучение.



Каким образом были выбраны предприниматели?



Путем конкурса бизнес-идей.



Это был конкурс стартапов?



Нет, мы выбирали только существующие предприятия, которые выплачивают налоги, уже создали рабочие места и которым необходим толчок для скорейшего развития. Мы выбирали наиболее перспективные и яркие идеи. Например, Ассоциация оказала помощь предпринимательнице Ирине Балика, которая начала производить продукты на основе сориза.



Что такое сориз?



Гибрид сорго и диких форм риса. Неприхотливая культура из зерен которой можно производить муку, не содержащую глютен. Продукты из такой муки подходят тем, кто заботится о своем питании или тем, у кого непереносимость глютена. Ирина открыла линию по обработке, фасовке и упаковке продукции из сориза, которая поступает в сеть столичных супермаркетов. Более 50% продукции экспортируется на румынском рынке. Недавно предпринимательница заключила контракт с мировым производителем паст Barilla и сейчас отправляет 500 тонн муки из сориза в Италию.



Вы помогаете с обучением только начинающим предпринимателям?



Не только. В рамках форума Moldova Business Week мы проводили мастер-классы для тех, кто желает узнать, как увеличить свой экспорт на западные рынки. Специально для этого пригласили эксперта из латвийской компании GatewayBaltic. В этом году снова проведем конференции на тему развития частного капитала и экспорта молдавской продукции. Для этого совместно с MIEPO планируем организовать так называемые экспорт-академии – пятидневные курсы, на которых предпринимателям подробно расскажут об экспортных возможностях. Курсы будут проходить не только в Кишиневе, но и в Кагуле и Бельцах.



Как относятся к Ассоциации предприниматели, зная о том, кто основал вашу организацию. Как это влияет на отношение к Ассоциации?



Ассоциация, как это указано в учредительных документах, аполитична. Тот факт, что председатель Ассоциации, господин Плахотнюк занимает пост лидера партии, которая находится «у руля» государства, положителен. Благодаря этому к Ассоциации прислушиваются. Хочу подчеркнуть: мы не представляем интересы отдельных бизнесов. В прошлом году мы провели ряд встреч представителей бизнеса с председателем Ассоциации. На встречи были приглашены все, кто заинтересован в выявлении, обсуждении и внедрении нужных реформ. На подобные встречи мы приглашаем не только членов Ассоциации.



Не отрицаю, существуют некоторые ожидания, связанные с деятельностью Ассоциации и с ее председателем. Мы готовы принять и донести все здравые идеи и предложения до госорганов. Ежедневно я провожу по 3-4 встречи с разными бизнесменами, обсуждаем отраслевые проблемы, но, хочу напомнить, что мы –Ассоциация деловых людей. Члены нашей организации – это не компании, а люди, владельцы групп компаний, которые заинтересованы в продвижении реформ, а не своих корыстных интересов. Наша цель – масштабные реформы, необходимые для развития всей страны и для всего бизнес-сообщества. Я всегда говорю: не нужно входить в Ассоциацию, чтобы до нас достучаться. Мы встречаемся со всеми.



Какие вопросы сейчас у вас на повестке дня?



Сейчас, например, мы пытаемся решить транспортную проблему.



Можете подробнее рассказать об этом?



Об этой проблеме мы узнали не от членов Ассоциации и до недавних пор она не получала огласки из-за того, что в области внутренних перевозок нет Ассоциации, которая бы объединяла игроков рынка. Дело в том, что услуги по перевозке товаров внутри страны до недавних пор не лицензировались. С 1 января 2016 года перевозчиков обязали получать лицензию. Об условиях лицензирования стало известно лишь в мае прошлого года. До этого времени действовал мораторий на проверки. Компании не знали о нововведениях и продолжали работать. Начались проверки. Налоговые органы стали накладывать штрафы в размере валового дохода от этой деятельности с момента принятия закона до момента выявления правонарушения. Для большинства компаний это равносильно банкротству. Сейчас в этой области работает около двух тысяч компаний. До конца 2017 года Лицензионная палата выдала только 500 лицензий, так как она физически не могла выдать больше. Сейчас Ассоциация пытается описать ситуацию и выйти с предложениями к Правительству. Мы пытаемся решить эту проблему.



До октября 2016 года действовал мораторий на проверки бизнеса. Как сейчас обстоят дела?



Да, сейчас возобновились проверки, но по новым принципам. Правда, до нашей Ассоциации доходит информация, что не все чиновники поняли квинтэссенцию этой реформы: чиновники не должны приходить к бизнесу как полицейский к преступнику. Контролирующие органы – это в первую очередь консультанты, которые помогают соблюдать законодательство, наказывающие только злостных рецидивистов.



Предыдущий директор Ассоциации, Андриан Канду, пошел в политику. Не намерены ли вы последовать его примеру?



Сейчас мы только начали активное общаться с бизнес-сообществом и работать с их проблемами. Мне нравится прямое общение с бизнесменами, комфортно чувствую себя в бизнес-сфере и пока не вижу себя в политике.