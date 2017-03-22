Идею одномандатного голосования Плахотнюку мог предложить Платон

Вячеслав Платон написал письмо президенту Игорю Додону, попросив инициировать референдум по вопросу одномандатного голосования.

Платон пишет, что именно он в 2010 году объяснил Владу Плахотнюку, что избирательную систему можно изменить, подчеркнув, что тогда он не знал, насколько опасен лидер демократов, передает crimemoldova.com

В своем письме Платон подчеркивает, что президент имеет право инициировать референдум, и закон не может ему в этом помешать. Он также утверждает, что Плахотнюк использует все рычаги, чтобы заблокировать эту инициативу.

«В конце концов, только народу решать, жить ему четыре года в атмосфере страха и плахотнюковской диктатуры или нет», – пишет Платон.

Напомним, что 6 марта демократы предложили выбирать депутатов по одномандатным округам, а также предоставить гражданам возможность отправлять депутатов в отставку.

Одномандатное голосование позволяет избирать кандидатов по отдельности, тогда как нынешняя система предполагает избрание по спискам, составленным политическими партиями.