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Экономика
Бывший глава "Banca de Economii" Григорий Гачкевич задержан
22.03.2017

Бывшего главу админсовета Banca de Economii Григория Гачкевича снова взяли под стражу. Его задержали на 72 часа  еще по одному уголовному делу, связанному с мошенничеством в ВЕМ.

Гачкевича подозревают в нарушении правил кредитования при выдаче одному из экономических агентов займа в миллион 700 тысяч евро. Если вина бывшего главы БЕМ будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.  

Напомним, что Григорий Гачкевич и еще несколько руководителей Банка де Экономий попали на скамью подсудимых по обвинению в нанесении БЕМ


 
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