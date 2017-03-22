Невидимая сторона планируемой отставки Ренато Усатого

В последнее время все чаще слышны разговоры о возможной отставке мэра города Бельцы Ренато Усатого. Об этом говорил и лично Ренато Усатый в рамках недавнего Съезда «Нашей партии», формирования, которым он руководит. Но проблема не так проста, как кажется на первый взгляд, так как на втором плане спрятаны множество интересных деталей, и на некоторых из них я остановлюсь.

Лично я далек от мысли, что возможное увольнение Ренато Усатого – это акт политической расправы со стороны правящей власти, как думают в том числе и многие из сторонников лидера НП. Я не исключаю того, что лидер НП спровоцировал достаточно головной боли своими заявлениями и действиями за последний год, но этого недостаточно для увольнения. Так как власти имеют своих политологов и стратегов, которые не могут не обратить внимание на ряд важных моментов.

Первый – возможное увольнение Ренато Усатого, как бы странным это не показалось, больше была бы выгодной ему самому, чем властям. Притесненный властями с финансовой точки зрения, и не только, Ренато Усатый вынужден решать проблемы северной столицы в большинстве случаев из своих собственных денег. Если его уволят, власти не только освободят его от тяжелой ноши, но и развязали бы ему руки и позволили бы ему сосредоточиться (в том числе и финансово) на партии, на политике республиканского уровня.

Второй – возможное увольнение Ренато Усатого виктимизировало бы его, что способствовало бы росту его рейтинга в северной столице и даже на уровне страны. Многие избиратели могут воспринимать лидера НП в качестве жертвы режима, в качестве политика, администратора, которому не позволили довести до конца проекты и намерения.

Третий – возможное увольнение Ренато Усатого вывело бы его из зоны электоральной уязвимости, в которой он находится в данный момент. Хорошо известно, что рейтинг каждого руководителя (независимо от уровня) после перенятия определенной должности, как правило, падает, а ближе к концу мандата он намного ниже, чем вначале (за некоторыми маленькими исключениями). Зачастую, не позволив Ренато Усатому осуществить свои предвыборные обещания, мэр северной столицы не может исключать тот факт, что к концу мандата он станет менее популярным, чем в начале, что сделает его электоральные позиции более уязвимыми. Если власти уволят его, они автоматически выведут его из этой уязвимой зоны, а на фоне действий с негативным воздействием или бездействия новой администрации, Ренато Усатый мог бы восстановить практически полностью свой имидж в северной столице страны до следующих выборов.

Исходя из вышенаписанного, логически мы можем предположить, что существует другой аргумент в пользу увольнения Ренато Усатого, который, будучи на весах с вышеперечисленными ситуациями, был бы намного весомее. И, кажется, этот аргумент спрятан за намерением изменить избирательную систему. Уже известно, что в рамках одномандатной и смешанной системы, мэрам выпадет весьма важная роль, особенно больших городов, а город Бельцы является вторым городом в стране по величине. Возможно, реальная ставка отстранения от должности Ренато Усатого – это доступ к существенным административным ресурсам, которые предоставляет должность мэра мун. Бельцы, и которые будут достаточно весомыми на следующих выборах на основе возможно новой системы. Если допустить, что это реальный аргумент, которым руководствуются власти в намерении устранить Ренато Усатого от руководства северной столицы, то все становится более или менее ясным и логическим, в каком-то смысле. Так как этот интерес намного весомее, чем вышеописанные ситуации, и которые, по меньшей мере, на первый взгляд, благоприятствуют Ренато Усатому.

Думитру Спэтару