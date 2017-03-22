Павел Филип: Пенсии вырастут на 40%

Рост пенсий с первого апреля достигнет 40-ка процентов. О начале пенсионной реформы сегодня говорил глава кабмина Павел Филип. В первую очередь выплаты пересчитают тем, что вышел на пенсию с 2001 по 2008 год. Они станут получать на 37% больше.

После перерасчета по новой формуле на 37% вырастут пенсии 84-х тысяч получателей. Это люди, вышедшие на заслуженный отдых с 2001 по 2008 год. На повышение пенсий этой категории правительство уже выделило 103 миллиона леев.

Минимальная пенсия с 1 апреля вырастет на 21%. Она составит 1026 леев. Такую сумму станут получать 139 тысяч человек.

Привел глава кабмина и другой пример: пенсия по инвалидности, которая сейчас составляет 1022 лея, после перерасчета по новой формуле вырастет на 39%. Изменются и условия получения пенсий по потере кормильца. Квота каждого наследника, независимо от их количества, составит 50%.

"Пенсия человека, у которого 40 лет трудового стажа и чей застрахованный доход составлял 3400 леев, по старой формуле составила бы 1802 лея. Но с расчетом по новой формуле эта пенсия составит 3321 лей, то есть на 84% больше, чем по старой формуле", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимость пенсионной реформы назрела давно.

"Я устал от спекуляций. Все должны понять, что мы знаем, с какими проблемами сталкиваются граждане Молдовы. Мы знаем, какой в стране уровень пенсий. Политические заявления не приведут к повышению пенсий и зарплат. Для этого нужны конкретные действия", - добавил премьер-министр.

Перерасчет пенсий продолжится в ближайшие три года. Следующей весной пересчитают выплаты тем, кто вышел на заслуженный отдых с 2009-го по 2011-й. Следующие на очереди - те, кто вышел на пенсию с 12-го по 14-й год. И третий этап затронет тех, кто получает пенсии с 2015 года. Сейчас в Молдове - более 700 тысяч пенсионеров.