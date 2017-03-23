Срок регистрации машин с приднестровскими номерами был продлен

Лица, имеющие в собственность машины, зарегистрированные в других государствах, а так же в приднестровском регионе, и которых ввели на территорию Республики Молдова до 1 ноября 2016 года, могут зарегистрировать их до 1 июля 2017 года, заплатив лишь 30% от акциза, установленного на 2016 год. Изначально срок был установлен на 1 апреля, но правительство решило продлить его на три месяца, передает IPN.

Министр финансов Октавиан Армашу сказал, что до сих пор в государственный бюджет были уплачены акцизы в сумме 320 млн. леев. А число тех, кто хочет зарегистрировать машины в стране, значительно увеличилось в последнюю неделю, поэтому на таможенных постах создались очереди.

„Мы надеемся, что до 1 июля зарегистрируют машины все желающие, в том числе те, чьи автомобили имеют приднестровские регистрационные номера. А мы в это время найдем решения, чтобы иметь возможность регистрировать машины из Зоны безопасности и машины других категорий лиц, которые не имеют документов, необходимых для регистрации автомобилей в Республике Молдова”, - заявил министр.