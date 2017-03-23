Иван Дьяков уверен, что примар Басарабяски арестован незаконно

Бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков уверен, что примар Басарабяски Валентин Чимпоеш, избранный по спискам оппозиционной "Нашей партии", арестован правоохранительными органами незаконно.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Дьяков написал в социальных сетях, что, "все виновные в сфабрикованном против него деле должны быть наказаны в показательном порядке".

"С высоты 35 лет безупречной деятельности в следственных органах прокуратуры, со всей ответственностью заявляю, что примар Чимпоеш арестован и обвинен незаконно и с превышением полномочий", - считает он.

Бывший прокурор, родной брат почетного председателя ДПМ Думитру Дьякова, призвал руководство Конгресса местных общин "использовать все демократические средства и методы для освобождения Чимпоеша, прекращения его уголовного преследования и показательного наказания тех, кто виновен в сфабрикованном ему обвинении". "Сейчас или никогда! Завтра, вместо Чимпоеша может оказаться любой!", - подытожил бывший прокурор.

Примар Басарабяски был задержан в пятницу, 17 марта, по обвинению в "служебной халатности", выразившейся в том, что в одной местной цыганской семье отец принуждал несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией.