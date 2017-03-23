Елена Горелова: Зачем инвесторам вкладывать деньги в нашу экономику?

Для надежного и долговременного притока инвестиций Молдове необходимо доказать, что ее экономика прозрачна и эффективна, - считает советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова.

В интервью агентству "ИНФОТАГ" она сказала, что "вкладывать в страну, где и власть, и бизнес находятся в полутеневом положении, никто не станет".

"Инвестиционная стратегия разрабатывается на основе программы развития государства, где обозначаются приоритеты по отраслям экономики, какие сектора обеспечат высокий рост, какие требуют повышенного финансового вливания. Инвестиции идут вслед за приоритетами экономического развития", - отметила эксперт. По ее словам, в плане "инвестиционной стратегии" у РМ существует проблема.

"Последние несколько лет у РМ нет ясной картины развития страны. Да, на бумаге существует программа "Молдова-2020". Однако, к сожалению, она так и не стала реально работающим документом. Поэтому инвестиционная политика государства смотрится несколько хаотично", - считает Горелова.

Кроме отсутствия "реальной программы развития экономики" в качестве причины падения интереса у частных инвесторов вкладывать деньги в молдавскую экономику, Елена Горелова назвала "отсутствие реальных действий по стимулированию деловой среды".

"Если в 2011 г. чистый приток иностранных инвестиций составил $288 млн., то в 2015 г. он сократился до $182 млн., а за девять месяцев 2016 г. составил $112 млн.", - заметила она.

Советник указывает на тревожную тенденцию "потери Молдовой тех небольших преимуществ, которыми она обладал до недавних пор. "У РМ была относительно дешевая и квалифицированная рабочая сила. Сейчас молдавские предприниматели сталкиваются с катастрофической нехваткой рабочих рук, особенно квалифицированных", - сказала Горелова, выразив сожаление по поводу того, что программа развития и реформ существует преимущественно на бумаге, а система "откатов и прочих коррупционных схем - работает реально и повсеместно".