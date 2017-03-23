Правая оппозиция обвинила Плахотнюка и Додона в монополизации СМИ

Партия действия и солидарности (PAS) и Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) направили в парламент для рассмотрения законопроект о демонополизации средств массовой информации (СМИ).

Как передает "ИНФОТАГ", генсекретарь PAS Игорь Гроссу сказал в среду на пресс-конференции, что "около 90% СМИ в РМ находятся под контролем Влада Плахотнюка, который владеет шестью телеканалами и несколькими радио, а также президента Игоря Додона, который владеет тремя телеканалами".

"Эти два игрока, которые монополизировали СМИ и каждый день манипулируют общественным мнением, рассказывают нам, как хорошо в стране и какие они хорошие", - сыронизировал он. По словам Гроссу, законопроект предусматривает "не более одной лицензии на телевидение и радио для одного человека и чтобы их родным было запрещено владеть СМИ".

Депутат ЛДПМ Григоре Кобзак сказал, что проголосованный ранее в парламенте проект лишь имитировал демонополизацию, поэтому либерал-демократы его не поддержали. "Законопроект, разработанный совместно с PAS, будет представлен и обществу для обсуждения", - отметил он.

Юрист Сергей Литвиненко считает, что "демонополизация СМИ в РМ необходима".