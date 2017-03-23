В прошлом году было заключено больше договоров аренды жилья

Растёт число жителей муниципия Кишинёв, легально сдающих в аренду жилплощадь. Об этом свидетельствуют данные Главной государственной налоговой инспекции. Как сообщает учреждение, в 2015 году было зарегистрировано 2220 такого рода договоров, а в 2016 году – 2328, тем самым рост составил 108 договоров. В первые два месяца этого года был зарегистрирован 451 договор, передаёт IPN.

Физические лица, сдающие жилплощадь в аренду, должны знать о том, что если они не осуществляют предпринимательской деятельности и передают во владение или пользование недвижимое имущество, то, в соответствии с Налоговым кодексом, они должны платить налог в размере 7% от стоимости договора. В течение трёх дней с момента заключения договора они обязаны зарегистрировать его в территориальном налоговом органе. Соответствующий налог выплачивается ежемесячно, не позднее второго числа текущего месяца, либо авансом.

Если недвижимая собственность была сдана во владение или пользование после второго числа, сроком уплаты в этом месяце будет второй день с момента заключения договора. Сумма налога, уплаченного авансом, не подлежит возмещению из бюджета. Окончательное удержание установленного налога освобождает бенефициара прибыли и доходов от необходимости включать их в состав своего валового дохода, а также от их декларирования.

Следует отметить, что в случае недекларирования, несвоевременного декларирования или приуменьшения размера налогa или сбора, налоговое нарушения считается незначительным, если сумма налога или сбора составляет до 100 леев для физических лиц, не осуществляющих предпринимательской деятельности, и до 1000 леев – для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае каждого финансового периода в отдельности. Если лицо, сдающее в аренду жилплощадь, намеренно приуменьшает сумму договора, ему грозит штраф.

Жилищный фонд муниципия Кишинёв состоит из более чем 120 тысяч жилых единиц всех форм собственности. В период с 1 января по 31 декабря 2016 года в национальный публичный бюджет поступили 5,4 миллиона леев, собранных в качестве налога на доходы от операций по сдаче во владение недвижимого имущества.