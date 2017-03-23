Красносельский отправил в отставку своего представителя в России

Представитель непризнанного Приднестровья в Москве Александр Караман был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Соответствующий указ подписал в среду лидер непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Освободить Карамана Александра Акимовича от должности полномочного представителя главы Приднестровья в Российской Федерации связи с переходом на другую работу", - говорится в указе, который опубликовала пресс-служба президента.

Караман был назначен на эту должность в январе 2017 года, когда было сформировано представительство. Его сотрудники занимались налаживанием взаимодействия с Госдумой и другими органами государственной власти Российской Федерации, вопросами расширения экономических связей, а также оказанием юридической и консультативной помощи приднестровским гражданам.