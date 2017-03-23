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Политика
Красносельский отправил в отставку своего представителя в России
23.03.2017

 Представитель непризнанного Приднестровья в Москве Александр Караман был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Соответствующий указ подписал в среду лидер непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Освободить Карамана Александра Акимовича от должности полномочного представителя главы Приднестровья в Российской Федерации связи с переходом на другую работу", - говорится в указе, который опубликовала пресс-служба президента.

Караман был назначен на эту должность в январе 2017 года, когда было сформировано представительство. Его сотрудники занимались налаживанием взаимодействия с Госдумой и другими органами государственной власти Российской Федерации, вопросами расширения экономических связей, а также оказанием юридической и консультативной помощи приднестровским гражданам.


 
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