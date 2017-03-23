В Кремле неизвестно о ходе дела об "отмывании" через молдавские банки $22 млрд долларов из России

Кремль осведомлен об обвинениях РМ в отказе российской стороны содействовать расследованию дела об отмывании 22 миллиардов долларов из России через молдавскую банковскую систему. Об этом сегодня журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время он предложил обратиться по этому вопросу к следственным органам, поскольку не располагает информацией о ходе расследования.

Ранее СМИ сообщили о предполагаемой схеме "отмывания" российских денег через Молдову и Латвию, которая действовала в 2011-2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании, пишет РИА Новости.

"Нам известно об этих демаршах молдавской стороны. Но что касается в целом этого дела и тем более хода расследования, я ничего не могу вам сказать, ибо не располагаю информацией. Здесь нужно обращаться к следственным органам", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю о том, что Молдавия обвинила Россию в нежелании содействовать расследованию так называемого дела "Ландромат" (прачечная) об отмывании 22 миллиарда долларов из России молдавскими чиновниками.