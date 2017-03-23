Президент подписал указ о назначении 10 судей из 15 предложенных

Глава республики Игорь Додон утвердил 10 судей из 15 предложенных. В связи с этим редакция портала Realitatea.md обратилась за комментарием в президентуру, однако дозвониться до пресс-секретаря главы государства не удалось, а президентский советник Максим Лебединский отказался комментировать эту ситуацию.

Игорь Додон подписал указы о назначении на должность следующих судей: Людмила Караяну назначена судьей Комратской апелляционной палаты, Еуджениу Пшеница – на должность вице-председателя Суда Единец. Татьяна Авасилоае, Екатерина Бузу, Наталья Клевады, Елена Костюк, Думитру Босый, Адриан Чербу, Игорь Кирошка и Раду Холбан были назначены на должность судей до достижения ими возрастного ценза.

Как сообщается на сайте президента, в ходе встречи с судьями, в которой принял участие также председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику, состоялось обсуждение сложившейся в системе правосудия ситуации сквозь призму реорганизации судебных инстанций.

Главной темой состоявшейся беседы стала необходимость укрепления судебной власти, а также повышение качества правосудия.