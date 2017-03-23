Опрос: больше половины кишиневцев выступают за отставку мэра Дорина Киртоакэ

Свыше 51% жителей молдавской столицы проголосовали бы за отставку генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ, если бы по этому вопросу проводился референдум, 27% проголосовали бы против, а 18% не стали бы участвовать в таком плебисците. Таковы данные опроса общественного мнения, обнародованного сегодня компанией iData.

Согласно результатам исследования, около 74% населения в Кишиневе знают об инициативе отправить градоначальника в отставку, а в случае выборов около 19% респондентов снова проголосовали бы за Дорина Киртоакэ на этом посту. «Опрос также показывает, что в настоящее время нет реальной альтернативы действующему примару, ни от Партии социалистов (ПСРМ), ни от других политформирований. То есть любому претенденту на пост столичного градоначальника предстоит бороться за доверие населения», - сказал исполнительный директор iDATA Михай Бологан, пишет Moldpres.

Кроме того, по данным опроса, 59% жителей Кишинева не удовлетворены работой столичной примэрии, 53% - деятельностью Кишиневского муниципального совета (КМС) и 45% - деятельностью претур. Более 76% респондентов считают, что в столице дела идут в неправильном направлении. «Больше всего кишиневцы недовольны качеством дорог, отсутствием рабочих мест, уборкой города, управлением столицы, коррупцией, нищими и бездомными», - уточнил Бологан.

Опрос проводился 19-21 марта, выборка составила 234 человека с постоянной пропиской в Кишиневе. Погрешность составляет +/- 6,5%.

Фракция ПСРМ в столичном муниципальном совете объявила в начале прошлой недели об инициировании процедуры снятия с должности Дорина Киртоакэ. Советники-социалисты тогда заявляли, что «в случае отказа судебной инстанции в регистрации данной инициативы они обжалуют это решение в Европейском суде по правам человека».