Раду Албот вышел в основную сетку Miami Open

Раду Албот сумел пробиться в основную сетку турнира серии ATP Мастерс 1000 в Майами. Это произошло после того, как молдавский теннисист победил в трёх сетах, 4:6, 6:2, 6:4 украинца Сергея Стаховского, 111-ю ракетку мира, передаёт IPN.

Решающий сет выдался напряжённым, счёт был равным – 4:4. Поединок завершился на подаче украинца, допустившего не вынужденную ошибку. Этот успех позволил Алботу во второй раз выйти в основную сетку турнира серии ATP Мастерс 1000 (первым стал турнир в Индиан-Уэллс).

В предыдущем раунде квалификации Албот одолел шведа Имера, занимающего 153-е место в мировом рейтинге ATP. Своё выступление на турнире в Майами досрочно завершили из-за травм фавориты соревнований – Новак Джокович и Энди Маррей.