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Игорь Додон запросил для Молдовы статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе
23.03.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил председателю Верховного совета Евразийского экономического союза Алмазбеку Атамбаеву запрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в рамках Союза.

На своей странице в социальной сети Игорь Додон написал, что запрос будет рассмотрен в конце мая, на заседании глав государств-членов Евразийского экономического союза, передаёт IPN.

„Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнёрство должно преследовать исключительно национальные интересы нашей страны”, - отметил Игорь Додон.

3 апреля в Кишинёве пройдёт международный экономический форум, в работе которого примет участие и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.


 
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