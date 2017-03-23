Игорь Додон запросил для Молдовы статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил председателю Верховного совета Евразийского экономического союза Алмазбеку Атамбаеву запрос о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в рамках Союза.

На своей странице в социальной сети Игорь Додон написал, что запрос будет рассмотрен в конце мая, на заседании глав государств-членов Евразийского экономического союза, передаёт IPN.

„Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнёрство должно преследовать исключительно национальные интересы нашей страны”, - отметил Игорь Додон.

3 апреля в Кишинёве пройдёт международный экономический форум, в работе которого примет участие и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.