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Экономика
Румыния является главным рынком для экспорта для молдавских производителей
23.03.2017

Румыния - главный коммерческий партнер Молдовы. По данным Национального бюро статистики, соседняя страна является основным рынком, как для экспорта, так и для импорта. Кроме того, в последние годы все больше румынских компаний расширяют свою деятельность в нашей стране.

В 2016 году молдавские производители экспортировали в Румынию товаров более чем на 500 миллионов долларов - это четверть от общего объема поставок на заграничные рынки. А объём импорта из Румынии превысил 550 миллионов долларов.

По данным Государственной регистрационной палаты, с начала этого года в нашей стране открылись 1600 предприятий с румынским капиталом. Их инвестиции в бизнес составили почти полмиллиарда леев.

Кроме того, в последние годы свою деятельность в нашей стране расширили такие румынские компании как Petrom, Rompetrol, Banca Comercială Română и Banca Transilvania.

В 2010 году Румыния выделила Молдове грант в 100 млн евро. Другой финансируемый нашими соседями проект - открытый в 2014-ом газопровод Яссы-Унгены.

Также Румыния предоставила Молдове кредит в 150 миллионов евро на реализацию проектов, финансируемых из госбюджета. До сих пор наша страна получила два транша из этого займа.


 
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