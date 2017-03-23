Процедуру регистрации недвижимости упростят. Владельцам больше не понадобится представлять нотариусу выписки из государственных реестров, так как им обеспечат доступ к этим данным. Соответствующий проект одобрило накануне правительство. Подробности в новостях короткой строкой.

Сейчас нотариусы обязаны требовать у договаривающихся сторон выписки из реестров Государственной налоговой инспекции, Регистрационной палаты и госпредприятия "Кадастру".

Владелец недвижимости также должен представить документ, подтверждающий, что у него нет задолженностей перед государством и что, имущество не заложено. Цель законопроекта - сократить административные расходы участников сделок по недвижимости. Документ направлен для рассмотрения в парламент.

Международные перевозчики смогут получать лицензии онлайн. Разрешения будут выдавать в электронном виде, посредством новой системы. Осуществлять грузоперевозки на территории другой страны смогут перевозчики, обладающие действующей лицензией, а также те, что владеют, по меньшей мере, одним отвечающим требованиям транспортным средством, и перевозчики, которые не нарушали условий пользования разрешениями, выданными им ранее.

Также правительство утвердило Национальную стратегию общественного порядка и безопасности на ближайшие три года. Документ направлен на повышение уровня защиты граждан, безопасности общества и государства.

Стратегия предусматривает оптимизацию госслужб, улучшение процесса документирования ДТП с помощью использования информационных технологий, а также развитие потенциала в области борьбы с компьютерными преступлениями. Расходы на внедрение плана действий покроют за счет средств из госбюджета и фондов, предоставленных партнерами по развитию.