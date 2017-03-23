Дмитрий Чубашенко: "Нынешний режим несовместим с существованием Молдовы и ее народа"

Кристина Пендя

В Кишиневе прошел V внеочередной съезд «Нашей партии», на котором вице-председателем формирования был избран Дмитрий Чубашенко. В интервью порталу ТРИБУНА он рассказал о главных итогах работы съезда.

Т.: Каково Ваше впечатление об этом съезде?

Д.Ч.: Съезд наглядно продемонстрировал, что «Наша партия» остается ведущим оппозиционным политформированием, несмотря на то, что ее лидер Ренато Усатый уже более полугода не может вернуться в Молдову из-за сфабрикованных против него двух десятков уголовных дел, несмотря на репрессии, вплоть до арестов, на попытки запугивания, шантажа и подкупа активистов партии.

В конференциях 39 территориальных организаций партии приняли участие около 4000 человек, которые избрали на съезд 824 делегата. Из них в зале заседания отсутствовали только трое. Ренато Усатый находится за пределами Молдовы и выступил на съезде с докладом по видеомосту. Два других – местный советник Ватры Феликс Гринку и примар Бессарабки Валентин Чимпоеш – находятся в следственном изоляторе по сфабрикованным делам.

Т: Каковы Ваши приоритеты? Изменились они после съезда?

Д.Ч.: Съезд поставил перед «Нашей партией» амбициозные цели – превращение в ведущую политическую силу Молдовы, победа на выборах всех уровней, участие в управлении государством и реализация программы партии на уровне президента, парламента, правительства и местных органов власти.

Партия должна быть готова участвовать в важнейших процессах и событиях, таких как выборы парламента (досрочные или очередные), местные выборы, включая выборы генерального примара Кишинева, примара Бельц, башкана Гагаузии, референдумы, акции протеста, участие в формировании правящего большинства и правительства, разработка и утверждение новой программы партии, разработка и представление проекта новой Конституции.

В докладе председателя партии и в итоговой резолюции было констатировано, что за последние два года статус Молдовы как захваченного государства только усугубился. Сегодня страна находится под полным контролем единственной олигархической группировки в лице ДПМ во главе с ее председателем, которая уничтожает всех своих конкурентов и добивает страну. Все ветви власти действуют в интересах этой группировки, в ущерб обществу. С такой властью у Молдовы нет будущего.

«Наша партия» убеждена, что освобождение Молдовы от правящего олигархического режима, очищение государственных структур от его ставленников — это обязательное условие нормального существования и развития страны. Для выхода из глубокого политического, социально-экономического, духовного, морального кризиса необходима полная смена власти.

Партия подтвердила свое требование о проведении досрочных парламентских выборов в соответствии с международными нормами и стандартами.

На съезде было объявлено, что партия передаст президенту Игорю Додону две законодательные инициативы – о запрете работ по разведке и добыче сланцевого газа и о запрете перехода народных избранников всех уровней из одной партии в другую после избрания по партийному мандату на выборную должность.

Т.: НП неоднократно призывала оппозиционные силы объединится. Остается этом приоритетом НП?

Д.Ч.: Съезд призвал все оппозиционные силы совместно противостоять планам ввести в Молдове одномандатную или смешанную систему выборов. Цель этой «реформы», инициированной ДПМ – полностью скомпрометировать и окончательно разрушить партии, как основу политической системы, чтобы сохранить у власти правящий олигархический клан, и оппозиция должна быть готова препятствовать любыми законными, демократическими способами навязываемым изменениям в избирательной системе, доносить до международной общественности правду о преступном характере этой так называемой «реформы», о ее неприятии большинством молдавского общества.

Т.: Съезд поручил Национальному совету «Нашей партии» разработать для утверждения на следующем съезде новую редакцию программы и устава партии. С чем это связано?

Д.Ч.: Новая программа должна дать ответы на вопросы о том, каким видит молдавское государство «Наша партия», как она намерена добиваться своих целей.

«Наша партия» является промолдавской партией, которая дорожит идеалами независимого Молдавского государства.

Программа партии должна содержать решения фундаментальных проблем Молдовы. Главная из этих проблем — не допустить утраты самой государственности Молдовы, сохранить народ, построить жизнеспособное государство, которое обеспечило бы развитие. Фактически это означает переучреждение государства, создание новой Молдавской Республики на основе новой Конституции и полной смены власти.

Молдова переживает кризис конституционности. В стране нет Конституции. Попытки жить и дальше по нынешнему, полностью убитому Основному закону обречены на провал.

Должна быть разработана и принята новая Конституция в качестве нового общественного договора, который не ослабляет государство, а укрепляет его, не раскалывает общество, а сплачивает и делает его сильнее.

Накопилось много проблем, которые могут найти свое разрешение только в рамках новой Конституции. Она должна стать итогом широкого консенсуса различных политических, социальных, региональных сил.

Нужна доктрина государственности новой Молдовы. Нужно понимать, на основе какой идеологии базируется государство. Та идеология, которая насаждалась в последнюю четверть века, завела нас в тупик.

Программа партии должна дать ответы на ряд ключевых вопросов: как остановить демографический и экономический коллапс, культурный, моральный, духовный, социальный упадок, деградацию инфраструктуры; как создавать конкурентоспособную национальную экономику, восстанавливать социальную сферу; как обеспечить безопасность государства; каково внешнеполитическое позиционирование новой Молдовы.

Это очень сложные вопросы, которые требуют глубокого анализа, чтобы на выходе получить качественный программный документ.

Т.: Но многие из этих проблем фигурируют и на повестке дня нынешней власти…

Д.Ч.: Сохранение нынешнего режима не решает ни одну из фундаментальных проблем Молдовы. Этот режим несовместим с самим существованием Молдовы и ее народа. Вопрос стоит ребром: кто — кого.

Победа над нынешним режимом — необходимое условие исправления ситуации. Но победа — это только первый шаг. Нужно понимать, что делать после войны, как строить новую жизнь в мирное время.

Все эти пункты — оценка пройденного пути и текущей ситуации, стратегия прихода к власти, образ будущего Молдовы — и должны быть обобщены в новой программе.

Т.: Что означает тезис озвученный на съезде, что для Молдовы главное — не споры о геополитике, которые только еще больше раскалывают общество, а решение внутренних проблем.

Д.Ч.: Молдова должна перестать быть местом, где внешние факторы меряются силами, из-за чего страдают наши граждане, и стать площадкой, где Запад взаимодействует с Востоком, а не устраивает геополитический полигон.

«Наша партия» категорически против втягивания Молдовы в орбиту НАТО. Мы за сохранение конституционного нейтралитета, который должен быть подтвержден и закреплен в том числе и международными гарантиями.

Съезд констатировал, что в Молдове отсутствует какая-либо внятная модель социально-экономического развития. Власти проводят политику социального геноцида, направленную на уничтожение населения и изгнание его за границу. Эти власти абсолютно зависимы от программ по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС и меморандумов с МВФ. Чтобы проводить самостоятельную политику, Молдова должна отказаться от слепого исполнения этих документов, которое ведет лишь к дальнейшему ухудшению жизни большинства граждан, к росту цен и тарифов, повышению пенсионного возраста, сокращению помощи малоимущим.

Т.: Какой общий вывод, который можно сделать после съезда?

Д.Ч.: Общий вывод, к которому пришли участники съезда, простой и понятный: ситуация в Молдове слишком запущена, у нас больше нет времени ждать изменений к лучшему, мы можем добиться таких перемен только сами, и «Наша партия» — это та сила, которая может и должна обеспечить такой перелом.