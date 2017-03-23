Осталеп: Нас ожидают исторические решения

В последующие два года Германия восстановит свое стратегическое партнерство с Российской Федерацией, а акцент Европейского Союза будет основываться именно на более крепких экономических отношениях с Российской Федерацией.

Об этом заявил в ходе интервью NOI.md директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп.

По его словам, основные направления сотрудничества между этими двумя странами будут касаться торгово-экономических отношений, проблемы безопасности на Украине, а также приднестровской проблемы. На вопрос, почему он считает, что Германия планирует углубление отношений именно с Россией, Осталеп ответил, что после взаимных санкций, не приведших ни к каким результатам, Германия осознала, что сотрудничество с Российской Федерацией было бы только на благо Европейскому Союзу.

В связи с этими решениями, которые будут приняты на мировом уровне, Осталеп считает, что Молдова должна принять строгие меры. И это потому, что изменения, которые произойдут, откроют новые возможности для нашей страны, а политикам необходимо заблаговременно сориентироваться с политической и экономической точки зрения.

«С точки зрения институтов ЕС пройдет через очень серьезную реформу в ближайшие 2-3 года. Это затронет, в первую очередь, внимания, которое ЕС уделит минимизации. Сегодня я могу сказать, что такие страны, как Украина, Молдова практически выпадут из программы ЕС. Основные институты ЕС сконцентрируются на реформе. После выхода Великобритании Германия получит статус страны с наибольшей долей инициатив и предложений относительно направления, в котором следует двигаться ЕС. Учитывая мою версию, акцент будет ставиться на партнерстве с Россией. Вы можете представить себе, как далеки реалии Молдовы, руководство и подход к экономическим вопросам от этого описания?!», - утверждает Осталеп.

Исходя из этих грандиозных изменений, которые произойдут на мировом уровне, Осталеп считает, что Молдова должна сделать соответствующие выводы, а политики - разработать план конкретных действий по сотрудничеству Молдовы с Российской Федерацией. «США и Германия примут совсем другие решения, я называю их историческими, так как они определят нашу политику в последующие 5-7 лет. Вот почему важно не отстать, в ожидании кредитов и займов от внешних доноров», - заключил он.

Все эти заявления, по словам Осталепа, подтвердятся после майской встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.