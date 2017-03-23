Кишинев потребует от Киева не строить плотины на реке Днестр

Делегация Республики Молдова, в которую входит и замминистра окружающей среды, совершит в пятницу, 24 марта, поездку в Киев, где потребует от украинской стороны отказаться от идеи строительства шести плотин в верховьях реки Днестр, передает IPN.

Директор Агентства „Apele Moldovei” Игорь Хынку сказал в ходе передачи „Spațiul Public” на Радио Молдова, что Молдова настаивает на том, чтобы Украина ратифицировала Римское соглашение для совместного управления бассейном реки Днестр. Недавно состоялась встреча премьер-министров Украины и Республики Молдова, которые договорились, что стороны вместе обратятся в Европейскую комиссию с просьбой провести технико-экономическое обоснование для всего бассейна реки Днестр, от истока до устья.

„С тех пор мы ждали ответов и обращений от украинской стороны, но так и не получили. Но мы пойдем сами и подадим ходатайства в адрес Европейского союза. Я считаю, что необходимо включить уже сейчас европейские структуры”, - сказал директор Агентства „Apele Moldovei”.

Председатель Экологической партии зеленых Анатолие Прохницки сказал в ходе той же передачи, что государственные учреждения, которые отвечают за данную область, должны быть более жесткими с Киевом. „С Украиной обсуждалось много раз, было организовано очень много встреч на различных уровнях, однако украинская сторона всегда отказывается обсуждать эту тему. Мы стараемся предпринять все меры, чтобы не допустить строительства этих плотин”, - подчеркнул лидер ЭПЗ. По словам Анатолия Прохницкого, строительство плотин в верховьях реки Днестр представляет огромную опасность. Ситуация может стать катастрофической.

В ходе телефонного разговора, председатель Партии зеленых Украины Виталий Кононов сказал, что не поддерживает намерения своей страны. Партия, которую он возглавляет, присоединится к ходатайствам Республики Молдова для запрета строительство новых плотин в верхнем течении реки Днестр.

В ходе другого телефонного разговора генеральный секретарь Партии зеленых Румынии Сильвиус Думитру уточнил, что решение о строительстве плотин на Днестре должно приниматься на основе консенсуса. „Если это выгодно для обеих сторон, можно достичь консенсуса, с соблюдением требований охраны окружающей среды, в соответствии с международными правилами. А в данной ситуации есть только одностороннее решение Украины о строительстве ГЭС, которые снизят уровень воды”, - сказал румынский политик. По его мнению, Республика Молдова должна настаивать на своей точке зрения, в том числе путем обращения к международным органам, которые регулируют данную сферу.

В начале текущего года Украина объявила о намерении построить шесть плотин на Днестре. Власти Республики Молдова раскритиковали решение Киева, заявив, что намерение соседнего государства приведет к снижению уровня воды в реке, затруднит обеспечение питьевой водой муниципий Кишинев и повлияет на качество воды, поставляемой жителям города. АО Apă Canal-Chişinău сообщало ранее в пресс-релизе, что в условиях, если объем воды ниже города Новоднестровск (Украина) будет дозированным, риски могут быть достаточно большими. Согласно поставщику, очень опасным является и тот факт, что вода на этих ГЭС будет термически обработанная, соответственно, температура воды ниже Новоднестровска и новых ГЭС станет технической, а не питьевой.