Филип: Позиция Додона не может повлиять на молдо-румынские отношения

Об этом премьер Павел Филип заявил на совместной с премьер-министром Румынии Сорином Гриндяну пресс-конференции в городе Пятра-Нямц, где состоялось совместное заседание правительств двух стран, сообщил Инфотаг.

«Республика Молдова является парламентской страной, где больше полномочий имеет парламент и правительство, и избрание Игоря Додона на пост президента никак не повлияет на наши отношения, наоборот, они улучшатся, - сказал Филип. - Для Бухареста собеседниками в Кишиневе являются парламент и правительство, как и для МВФ, ВБ и других международных организаций».

Филип также заявил, что в будущем военнослужащие национальной армии Молдовы будут участвовать во всех совместных военных учениях, в том числе под эгидой НАТО и дал понять, что не одобряет запрет Игоря Додона на участие в феврале в военных учениях в Румынии. Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами. «Отказ в дальнейшем от участия в таких учениях означает ослабление армии, - сказал Филип.- В первый и в последний раз случилось такое недоразумение, а в июне в Кишиневе откроется Бюро по связям НАТО».