Строительство газопровода Унгень-Кишинев будет возможно на год раньше

Европейская комиссия решила увеличить на 30 млн. евро грант, предоставленный Республике Молдова для строительства газопровода Унгень-Кишинев, что сделает возможным его ввод в эксплуатацию до конца 2018 года, а не 2019 года, как планировалось ранее. Об этом сообщили премьер-министры Республики Молдова и Румынии на пресс-конференции после заседания в узком формате правительств двух стран, которое состоялось в четверг, 23 марта, в Пятра Нямц, передает IPN.

„Энергетическая безопасность является одной из самых важных тем для Молдовы, тем более что мы не создаем энергию, а только импортируем ее”, - заявил молдавский премьер. Павел Филип отметил, что Молдова сделает все возможное, чтобы газопровод Унгень-Кишинев был готов до конца 2018 года. „Все идет, как мы планировали. В ближайшее время мы перейдем непосредственно к строительству”, - отметил Павел Филип.

Он добавил, что подключение Республики Молдова к европейскому энергетическому рынку является очень важным для обеспечения энергетической безопасности страны. „Я выражаю благодарность за помощь в строительстве газопровода Яссы-Унгень и подтверждаем заинтересованность в дальнейшем развитии этого проекта, в продлении газопровода Яссы-Унгень до Кишинева, на территории Республики Молдова, и до Онешть, в Румынии. В то же время важно продолжить проект по подключению молдавской электроэнергетической системы к румынской и европейской”,- подчеркнул премьер-министр Республики Молдова.

Павел Филип поблагодарил Правительство Румынии за перечисленный второй транша из кредита в 150 млн. евро, а так же за недавнее решение пожертвовать 96 школьных автобусов. Премьер-министр заверил, что Республика Молдова твердо намерена внедрить положения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, и смотрит только на запад, в качестве проекта страны, независимо от некоторых тенденций в Кишиневе. В то же время, Павел Филип подчеркнул, что по Конституции правительству и парламенту предоставляется больше полномочий, чем президенту, и подчеркнул, что отношения Республики Молдова с Румынией не будет меняться, несмотря на мировоззрения пророссийского президента.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну сказал в свою очередь, что Румыния намерена нарастить инвестиции в Республике Молдова и быть частью возможных процессов приватизации. Так же Сорин Гриндяну сказал, что Румыния будет и впредь поддерживать Республику Молдова на пути европейской интеграции. „Важно, чтобы мы концентрировались на конкретные, реалистичные и осязаемые проекты, и только европейский выбор, полагаем мы, может дать ясные ответы на ожидания граждан Республики Молдова. Поэтому мы готовы поддерживать Республику Молдова в дальнейшем на этом пути”, - отметил премьер Румынии.

Стороны решили провести следующее заседание двух правительств в Кишиневе.