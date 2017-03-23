В Молдове протестуют против молчания РФ по "Русской прачечной"

Кишинев отказался от участия в заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Туда неофициально поедут только депутаты от президентской Партии социалистов.

Официальная делегация Молдавии не поедет в Санкт-Петербург на заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое состоится 26-28 марта. Такое решение приняли члены Постоянного бюро парламента. На брифинге в Кишиневе 23 марта спикер парламента Адриан Канду назвал причиной отказа отсутствие реакции Москвы на ноту протеста, переданную молдавскими властями две недели назад. Канду сообщил, что Кишинев отправит письма с разъяснениями главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В ноте протеста речь шла о том, что молдавские чиновники подвергаются на российских таможнях унизительным досмотрам и допросам, а также о том, что спецслужбы РФ не реагируют на запросы молдавских коллег по поводу представления им информации, связанной с расследованием дела о "Русской прачечной" - выводом из России через молдавские банки 22 млрд долларов в 2011-2014 годах.

Кишинев "не бойкотирует само Содружество, а только лишь отказывается от участия в работе ассамблеи", подчеркнул Канду на брифинге в четверг. Однако, по его словам, некоторые депутаты парламента все-таки собираются лететь в Санкт-Петербург. "Но это они будут делать неофициально и за свой счет", - заявил глава высшего законодательного органа Молдовы.

"Большая ошибка"

Президент страны Игорь Додон, которого называют "пророссийским", осудил решение Постоянного бюро парламента, назвав его "большой ошибкой". Оно "было принято не в интересах молдавского государства и народа", считает Додон.

Он сообщил, что в Санкт-Петербург поедет делегация оппозиционной Партии социалистов во главе с ее лидером Зинаидой Гречаной. "Мы посоветовались с коллегами по фракции и решили, что примем участие в заседании Межпарламентской ассамблеи, пусть даже за свой счет", - цитируют местные СМИ ее слова.

Молдова является членом Межпарламентской ассамблеи СНГ с 1997 года.