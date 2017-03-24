Додона обвинили в фальсификации выборов в Унгень

Спустя три месяца после инаугурации президента, ветераны войны на Днестре и члены Общественной ассоциации Onoare, Demnitate şi Patrie (ODIP) обвинили Игоря Додона в фальсификации выборов в районе Унгень путём подкупа избирателей. В качестве доказательства своих обвинений они представили записную книжку главы местной организации ПСРМ в Унгень, которая якобы содержит имена, росписи и денежные суммы, полученные местными избирателями за поддержку кандидата социалистов на президентских выборах.

На пресс-конференции в IPN председатель Ассоциации ветеранов войны 1992 года „Tiras – Tighina” Анатолие Караман заявил, что этот блокнот он обнаружил в своём почтовом ящике, и он намерен передать его следственным органам для возбуждения уголовного дела.

«Игорь Додон говорит, что он честно победил на выборах президента Республики Молдова. Но это не так. Он подкупил граждан. У нас есть доказательства лишь из одного района. Но что произошло в других районах? Генеральная прокуратура должна отреагировать и открыть уголовное дело, расследовать, откуда социалисты взяли эти деньги, поскольку в представленные в ЦИК финансовые отчёты эти расходы не включены», - заявил Анатолие Караман.

Он также сказал, что в записной книжке приведены имена ряда местных журналистов, которым платили за посещение различных организованных партией мероприятий и за публикацию материалов в тех газетах, где они работают.

В ходе этой же пресс-конференции лидеры Общественной ассоциации Onoare, Demnitate şi Patrie объявили о проведении в воскресенье, 26 марта, марша триколора – в ознаменование 99-й годовщины объединения Бессарабии с румынскими княжествами 27 марта 1918 года . По окончании марша на Площади Великого национального собрания члены ODIP раздадут трёхцветные ленточки, после чего состоится митинг с публичными выступлениями. После митинга состоится концерт с участием отечественных исполнителей и художественных коллективов. В понедельник, 27 марта члены ODIP отправятся в село Ульму района Яловень, где на территории местной гимназии будет открыт бюст румынского писателя Михая Эминеску.