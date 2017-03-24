В парламент попадут три партии

Если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган попали бы три партии. Согласно результатам опроса Международного республиканского института (IRI), ПСРМ получила бы 33%, партия «Действие и солидарность» — 27%, «Наша партия» — 6%.

Платформу DA поддержали 5% респондентов, а ПКРМ и ДПМ — 4%. За Европейскую народную партию Молдовы Юрие Лянкэ проголосовал бы 1% опрошенных.

Остальные формирования получили менее 1%.

В сообщении на Facebook лидер НП Ренато Усатый написал, что этот опрос «отличается от того, который оплатил Додон».

Что касается популярности, глава страны продолжает вызывать наибольшее доверие у граждан. Так, Игоря Додона поддерживает 41% респондентов. Следом идут Майя Санду (23%), Андрей Нэстасе (12%), Зинаида Гречаный (7%), Ренато Усатый (7%), Владимир Воронин (5%) и Павел Филип (4%).

Опрос проводился с 13 февраля по 7 марта среди 1510 респондентов. Погрешность 2,5%.

Напомним, накануне результаты опроса представил Фонд общественного мнения. Согласно ему, Усатый и «Наша партия» разместились на четвертом месте с 2,3%.