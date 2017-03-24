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Общество
В Кагуле установят памятник жертвам Холокоста на месте гетто
24.03.2017

Правительство Республики Молдова одобрило установку в Кагуле памятника жертвам Холокоста. Он будет воздвигнут в сквере на улице Штефана чел Маре, на том месте, где во время Второй мировой войны располагалось гетто, пишет Bloknot-Moldova.

Инициативу, которая принадлежит Кагульскому городскому совету, поддержали Министерство культуры и кабинет министров.

Затраты на проектирование и строительство памятника, а также на работы по благоустройству прилегающей территории будут покрыты за счет финансовых средств Ассоциации евреев Молдовы – бывших узников гетто и нацистских концлагерей и Еврейского благотворительного центра «Хэсэд Иегуда».

В годы Холокоста на территории Молдавской СССР в гетто и концлагерях погибли более 300 тыс. евреев.


 
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