24 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Парламент на следующей неделе рассмотрит вопрос об отмене депутатской неприкосновенности
24.03.2017

"Постоянное бюро приняло решение внести в повестку дня этот вопрос. Отмену иммунитета, изменение Конституции на следующей неделе обсудят в парламенте", - сказал спикер Андриан Канду. 

Ответ на эту инициативу Игорь Додон разместил в одной из социальных сетей. Глава государства пишет, что реальная цель данного проекта - получить дополнительный инструмент политического давления и шантажа. Додон считает, что Демпартия намерена косвенно оказывать давление и на президента. Инициативу об отмене иммунитета не поддерживают и депутаты от ПСРМ.

"Это поправка, сейчас, в данной ситуации, преждевременна", - сказала председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаная. 

Андриан Канду напомнил оппонентам о том, что раньше они придерживалась противоположной позиции: "Посмотрите, как проходили избирательные кампании в 2014 или 2010, 2009 годах, и вы увидите обращения с любовью к гражданам и закону, говорили, что закон должен быть во главе угла и все должны быть равны перед законом. Дескать, мы попадем в парламент и изменим Конституцию, чтобы депутаты не обладали иммунитетом. Но когда дошло до голосования, некоторые говорят, что на них пытаются оказать давление". 

"Да, мы говорили, что нужно отменить депутатский иммунитет. Но изменения в Конституцию будут внесены только после парламентских выборов", - отметила Зинаида Гречаная. 

Проект поправок в Конституцию будет рассмотрен парламентом на следующей неделе.


 
Количество просмотров:
34
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.