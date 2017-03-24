Главная Парламент на следующей неделе рассмотрит вопрос об отмене депутатской неприкосновенности "Постоянное бюро приняло решение внести в повестку дня этот вопрос. Отмену иммунитета, изменение Конституции на следующей неделе обсудят в парламенте", - сказал спикер Андриан Канду.



Ответ на эту инициативу Игорь Додон разместил в одной из социальных сетей. Глава государства пишет, что реальная цель данного проекта - получить дополнительный инструмент политического давления и шантажа. Додон считает, что Демпартия намерена косвенно оказывать давление и на президента. Инициативу об отмене иммунитета не поддерживают и депутаты от ПСРМ.



"Это поправка, сейчас, в данной ситуации, преждевременна", - сказала председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаная.



Андриан Канду напомнил оппонентам о том, что раньше они придерживалась противоположной позиции: "Посмотрите, как проходили избирательные кампании в 2014 или 2010, 2009 годах, и вы увидите обращения с любовью к гражданам и закону, говорили, что закон должен быть во главе угла и все должны быть равны перед законом. Дескать, мы попадем в парламент и изменим Конституцию, чтобы депутаты не обладали иммунитетом. Но когда дошло до голосования, некоторые говорят, что на них пытаются оказать давление".



"Да, мы говорили, что нужно отменить депутатский иммунитет. Но изменения в Конституцию будут внесены только после парламентских выборов", - отметила Зинаида Гречаная.



Проект поправок в Конституцию будет рассмотрен парламентом на следующей неделе.

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