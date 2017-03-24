Полиция в Молдове обходится бюджету почти в два раза дороже, чем полиция странам в ЕС

Молдова лидирует по расходам на полицию. Из каждых 100 лей, полученных в экономике, граждане платят около двух лей за услуги полиции, что почти в два раза больше, чем в среднем в странах Европейского союза. Для сравнения: в Румынии граждане платят на 30 процентов меньше, чем молдаване, на содержание министерства внутренних дел. Данные содержатся в исследовании, представленном экспертом ИРСИ «Viitorul» в экономических политиках Денисом Горя, передает IPN.

На МВД в 2016 году было потрачено около 2,55 миллиарда лей из национального бюджета. «Сумма внушительная, учитывая, что мы не тратим столько же на образование и здравоохранение вместе взятые, - отметил эксперт. - Если снизить расходы на МВД до уровня стран ЕС - ежегодно можно было бы сэкономить около одного миллиарда лей. На эти деньги можно было бы ремонтировать по 20 км национальных дорог ежегодно, и не пришлось бы брать кредиты. Например, можно было бы полностью отремонтировать дорогу Кишинев – Вадул луй Водэ в 2018 году».

Другой способ определения эффективности МВД - соотношения численности населения к числу полицейских. Таким образом, на 223 граждан приходится один сотрудник МВД РМ, значительно ниже, чем в среднем по ЕС: там – один полицейский на 348 граждан. Для сравнения: румынский полицейский защищает интересы 377 граждан, на 154 больше, чем его молдавский коллега. Если бы Молдова хотела догнать страны ЕС в плане эффективности полицейских, то она должна была бы иметь 10 тысяч полицейских вместо нынешних 16 тысяч.

По мнению Дениса Горя, нас должно беспокоить то, что количество сотрудников МВД растет на фоне сокращения населения страны. Восходящий тренд в Молдове противоречит тренду в странах ЕС, где количество полицейских сокращается даже на фоне роста численности населения. Министерства внутренних дел стран ЕС быстро внедряют современные технологии наблюдения, что дает экономию численности полицейских для обеспечения общественного порядка.

Эксперт рекомендует МВД сократить число сотрудников до 10 тысяч, а бюджет - до 1,5 миллиарда лей.