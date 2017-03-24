60 процентам инвалидов и так не хватает на еду, а с 1 апреля пенсии по инвалидности станут еще меньше

Доходов более 60 процентов людей с ограниченными возможностями не хватает на еду и предметы первой необходимости. Две трети инвалидов изолированы. Только 13 процентов работают, а 63 процента не хотят работать, боясь потерять пособия. Такие данные содержатся в исследовании «Социальная инклюзия людей с ограниченными возможностями», проведенном впервые за 30 лет ассоциацией «Keystone Moldova» при поддержке фонда Сороса в Молдове. Исследование осуществлено в декабре-январе среди 1206 человек в возрасте от 18 лет и старше и среди 1107 обитателей 99 учреждений интернатного типа.

Исполнительный директор «Keystone Moldova» Людмила Малкоч сказала, что целью было выяснить, что изменилось после ратификации в 2010 году Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными возможностями: «5 процентов населения Молдовы - 180 тысяч человек - это люди с ограниченными возможностями, и очень важно знать, каков их уровень жизни».

54 процента опрошенных сказали, что живут хуже или гораздо хуже, чем в 2010 году. Доля лиц с ограниченными возможностями, чьи доходы не покрывают даже самых необходимых нужд, вдвое больше, чем в категории здоровых. 88 процентов не могут позволить себе отпуск с семьей, поменять старую мебель и бытовую технику. Две трети выживают благодаря помощи семьи, трети никто не помогает. 60 процентов опрошенных ходят в магазин раз в неделю, 28 процентов посещают родственников, большинство не участвует в общественной жизни. 84 процента опрошенных приняли участие в президентских выборах. Каждый пятый из тех, кто не пошел, мотивировал это отсутствием доступа на избирательные участки или невозможностью передвигаться. Хотя на политическую рекламу у нас тратят немало средств, инвалиды почему-то не знают о возможности голосовать на дому!

Особая категория инвалидов – живущие в интернатах. Координатор программ «Keystone Moldova» Прасковья Мунтяну сообщила: около 2200 взрослых находятся в учреждениях психоневрологического профиля. Значительная часть людей с ограниченными интеллектуальными и психосоциальными возможностями проводит очень много времени в психиатрических больницах. У местной власти нет средств на развитие социальных услуг, а самим инвалидам не хватает мужества участвовать в общественной жизни из-за дискриминации и стигматизации. Да и доступ в государственные учреждения ограничен.

Только 4 процента инвалидов не учились в школе, 35 процентов хотели бы продолжить обучение, но нет денег, либо здоровья (каждый пятый), либо поддержки (каждый десятый). Каждый второй инвалид не знает, куда обратиться, чтобы получить профессию, информацию и поддержку. Примечательно признание учителей – участников фокус-группы: инвалиды не могут получить профессию педагога, так как родители не отдадут ребенка в класс, где воспитатель или учитель имеет инвалидность.

Что делать? 91 процент инвалидов отвечают на этот вопрос так: увеличить социальные выплаты. Две трети просят работы. Но власть не обещает ни первого, ни второго. Более того, выплаты инвалидам в перспективе существенно снизятся.

17 декабря парламент принял закон о реформе пенсионной системы. Особый раздел посвящен новым условиям предоставления пенсии по инвалидности, вступающим в силу с 1 апреля 2017 года. Инвалиды в возрасте до 23 лет (за исключением инвалидов с детства) должны иметь не менее двух лет трудового го стажа. Лица в возрасте 23-29 лет должны подтвердить трудовой стаж в четыре года, в возрасте 29-33 лет - семь лет, 33-37 лет - стаж в десять лет, 37-41 года – 13 лет. Если лицу более 41 года, пенсия по инвалидности предоставляется при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

До этого трудовой стаж варьировал в зависимости от возраста от 1 до 5 лет. Что же делать, если трудового стажа нет? Умирать от голода и болезней в условиях, когда власть взяла курс на закрытие интернатов?

По словам Игоря Мереакре, исполнительного директора ассоциации «Motivație», на пенсии по инвалидности не проживешь: «Не достигшим 18 лет положено минимальное пособие в 500 лей, после 18 лет в отсутствие трудового стажа и социальных выплат - 220 лей. До 1991 года для таких людей создавали специальные предприятия, давали работу на дому, хотя это и было только в городах. Сейчас нет ничего. Государство не предлагает эффективной системы профобучения и трудоустройства. На бумаге все красиво, но не работает».

Сергей Афанасенко, председатель ассоциации «Инваспорт Молдова»: «Разработчики реформ не учли, что есть категория молодых людей 20-23 лет, которые, попадая в аварию, становятся инвалидами на всю жизнь, не имея страхового стажа. А гастарбайтеры? Условия установления пенсии по инвалидности изменены по аналогу литовских законов. Но в Литве пенсия для колясочника - до 260 евро плюс 120 евро социальное пособие. Каждый имеет право на однокомнатную квартиру на первом этаже, может купить машину в лизинг и переоборудовать за счет государства. Созданы условия, в которых все могут найти работу. У нас этого нет».

Марина ТИМОТИН