Андриан Канду: Молдова не будет участвовать в саммите СНГ

Молдавская делегация не будет участвовать в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоится через несколько дней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду после заседания постоянного бюро. Он подчеркнул, что российские власти до сих пор не дали официального ответа на ноту протеста, отправленную 9-го марта.

"Принимая во внимание нарушения, о которых говорилось в дипломатической ноте, а также дискуссии с российскими властями, считаю, что делегации молдавского парламента не следует участвовать в ассамблеи в Санкт-Петеребурге",-сказал председатель парламента Андриан Канду.



Депутаты Партии социалистов с решением постоянного парламентского бюро не согласны. Они заявили, что поедут на Межпарламентскую ассамблею СНГ за свой счет.

"Мы посоветовались с коллегами из фракции ПСРМ и приняли решение, что примем участие в этом форуме, даже если это придется сделать за свой счет", - сообщила председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаная.

В начале марта спикер и премьер объявили об отмене всех официальных командировок в Россию, где последние несколько месяцев задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов. В Москву направили ноту с требованием прекратить преследование.