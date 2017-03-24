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Здоровье
 
Заболеваемость туберкулезом в Молдове снижается три года подряд
24.03.2017

Заболеваемость туберкулезом в Молдове снижается третий год подряд. По данным Национального центра менеджмента в здравоохранении, в прошлом году в стране зарегистрировали 2800 случаев заражения - на 500 с лишним меньше, чем в 2014-м.  

Статистика также показывает, что в селах заболеваемость на 40% выше, чем в городах. Почти три четверти заболевших - это мужчины.   Диагностику и лечение туберкулеза в Молдове проводят бесплатно. При этом на лечение каждого больного нужно минимум сто евро. А в некоторых случаях расходы достигают 10-ти тысяч евро. Часть затрат покрывают из госбюджета, часть - из глобального фонда. Сегодня по всей стране пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 


 


 
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