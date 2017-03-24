Лидер ДА: Платон и Плахотнюк - два имени, связанных с русской мафиозной схемой по отмыванию денег

«Платон и Плахотнюк связаны участием в схеме русской мафии по отмыванию десятков миллиардов долларов, просто многие избегают произносить имя второго» - об этом написал в соцсети Facebook лидер Платформы "ДА" Андрей Нэстасе.

«Важные политики, лидеры мнений, пресса всех цветов спустя семь лет с первого «судебного» акта по отмыванию сотен миллионов долларов и 4 года после разоблачения схемы - все произносят только одно имя Платона, а Плахотнюка держат в уме»,- заявил Нэстасе.

Все просто, Платон в тюрьме, а его сообщник еще нет. Он у власти, полицейские, прокуроры, бандиты, весь государственный аппарат к его услугам. Он опасен, с ним лучше не связываться. Лучше сцепиться с Платоном, Берией, Сталиным, картонными танками» - пишет политик.

Также Андрей Нэстасе напомнил, что еще в 2014 опубликовал заявления, в которых обратил внимание общества и международных органов на сомнительные действия ряда судей, которые по политической команде превратили Молдову в мойку русских денег.

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк никак не прокомментировал это заявление.

Unimedia.md напоминает, что журналисты Rise в своем расследовании показали, что 22 млн долларов из схемы отмывания денег через молдавские банки, попали в компании семьи Шор. Переводы делались из фантомных фирм Великобритании и Новой Зеландии. До сих пор молдавские власти об этих транзакциях ничего не говорили.