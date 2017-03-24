Frontera Resources: Мы не будем добывать сланцевый газ

Председатель компании «Frontiera Resources International» Заза Мамулаишвили развеял сегодня на пресс-конференции слухи, которые появились вокруг соглашения о концессии по разведке и разработке месторождений углеводородов, подписанного с правительством Молдовы.

Так, пресса писала, что американская фирма взяла в концессию 40% территории Молдовы, и что будет добывать сланцевый газ. «Нам земля не принадлежит. Мы не будем владеть никакими участками в Республике Молдова. Если мы достигнем договоренности с фермерами о бурении скважины на их территории, они будут вознаграждены очень хорошо», - отметил председатель американской компании.

Он добавил, что компания не будет добывать сланцевый газ. «Существует потенциал сланцевого газа в Грузии, где мы осуществляем деятельность, но мы его не добываем. Нас не интересует добыча сланцевого газа», - добавил Заза Мамулаишвили. По его словам, обнаруженных в Грузии газовых месторождений хватит им на 150 лет. «Я был бы счастлив то же самое объявить о Молдове через несколько лет», - подчеркнул глава американской компании.

Он отметил, что компания «Frontera Resources International» уже начала работы - это анализ геофизической, геологической и другой информации. Заза Мамулаишвили сказал, что он никогда не думал приезжать в Республику Молдова, но проработав 15-20 лет в Причерноморской зоне, обнаружил интересный бассейн, охватывающий юг Молдовы, юго-запад Румынии и юг Украины. «Мы считаем, что существуют большие резервы нефти и газа», - заявил председатель компании-концессионера.

По его словам, эти резервы достигают 100 млн. баррелей нефти. «Это позволяет нам рисковать нашим капиталом в Республике Молдова. Если нам удастся, мы вам принесем хорошие вести через 5 лет», - подытожил Мамулаишвили.

Правительство и компания «Frontera Resources» подписали 3 марта с. г. соглашение о концессии относительно разведки и разработки месторождений углеводородов. «Цель нашей разведки последние 10 лет - помочь Молдове стать независимой с энергетической точки зрения. Расходы оценены примерно в 6 млн. долл. в последующие пять лет. Если нам улыбнется удача, то мы готовы потратить 50-100 млн. долларов», - отметил представитель американской компании.

Присутствовавший на мероприятии посол США в Республике Молдова Джеймс Петтит отметил, что «этот долгосрочный проект сопряжен с определенным риском, но он на 100% является риском компании. Я горд, что американская компания реализует этот проект, и надеюсь, что это начало роста иностранных инвестиций».