Филип: Молдова и Румыния — два сердца, которые бьются в унисон

Премьер-министр РМ Павел Филип считает, что Молдова и Румыния — два сердца, которые бьются в унисон. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи со своим румынским коллегой Сорином Гриндяну.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как будут развиваться отношения двух стран, учитывая что Молдову возглавляет пророссийский президент, премьеры подчеркнули, что их сотрудничество строится только на уровне правительства.

«С точки зрения Румынии мы выступаем за корректное соотнесение и принципиальность с Молдовой. Наш главный собеседник в Кишиневе — это правительство РМ и любые встречи такого же типа, как сегодня и как та, что пройдет в Кишиневе, укрепляют отношения Румынии и Молдовы. Я сказал в самом начале, что важно сконцентрироваться на конкретных, ощутимых проектах. Лишь выбор европейского вектора сможет ответить ожиданиям граждан Молдовы, и мы готовы поддержать Молдову на этом пути», — сказал румынский премьер Сорин Гриндяну.

Глава молдавского кабмина отметил, что отношения с Румынией становятся крепче, несмотря на то, что некоторым не нравится об этом слышать.

«У нас очень хорошие отношения. Сегодня мы обсудили тот факт, что наши отношения касаются не только политических заявлений, но и конкретных действий. Наши граждане должны понимать, что отношения между государствами основываются не только на уровне деклараций. Молдова — парламентское государство, а Конституция предоставляет много власти парламенту и правительству. Хочу отметить, что ничего, абсолютно ничего не изменится в наших отношениях с Румынией. Наоборот, они станут только лучше, даже если некоторым не нравится об этом слышать. Молдова и Румыния — два сердца, которые бьются в унисон. И не случайно каждый раз, когда Молдове было тяжело, первой руку помощи протягивала Румыния», — отметил Филип.

Филипа также спросили, как проголосует парламентское большинство по законопроекту о том, чтобы объявить 27 марта национальным днем. В ответ премьер сказал, что решение будут принимать депутаты. «Когда начнутся консультации по этому вопросу, тогда и обсудим».